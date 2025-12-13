Prosegue il ricco calendario di appuntamenti organizzato dall’Amministrazione comunale ed Sgp in collaborazione con Sassuololtre e le tante associazioni del territorio per avvicinarci al Natale.
Domani, domenica 14 dicembre, il centro sarà ricco di iniziative e appuntamenti per tutti
Mercato di Natale: mercato ambulante straordinario a cura dell’Associazione “I Mercanti dell’Unione” in piazza Garibaldi – tutto il giorno
Mercatini di Natale a Sassuolo: Sapori di Natale in via Menotti, Artigianato e Tradizioni con vin brûlé e panettoni in via Clelia, Mercatino dell’Artigianato con articoli da regalo handmade in via Cavallotti. A cura di Sassuololtre aps dalle 9 alle 20
Concerto di Natale: Sonus Academy & Coro San Giuseppe in piazzale Teggia alle 10
Dolce Natale: giornata dedicata all’enogastronomia natalizia con vendita di prodotti tipici locali, in collaborazione con Coldiretti Modena e Circolo Boschetti Alberti in piazza Martiri Partigiani – tutto il giorno
Vendita Stelle di Natale di beneficenza: raccolta fondi dell’Ass. Per Vincere Domani Onlus
Via Menotti
I biscotti di Natale: decorazione di biscotti natalizi nel Villaggio di Babbo Natale, dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30
Strenne di Natale: distribuzione di strenne natalizie agli anziani residenti nel quartiere di Borgo Venezia. A cura del Circolo A. Pagliani aps in collaborazione con Ass.Terra, Pace e Libertà e Comitato Genitori Scuole Caduti per la Libertà nell’ambito di Idea Sassuolo. Ritrovo al Circolo A. Pagliani ore 10:00
Saggio degli allievi della Scuola Comunale di Musica O. Pistoni: esibizione degli allievi del corso di canto moderno della M° Sandra Gigli e dei bambini del corso delle Voci Bianche diretti da Sofia Stradi. A cura della Scuola Corale G. Puccini all’Auditorium P. Bertoli alle16
TempleXmas: festa di Natale con musica live con 3soul e dj set a cura di Ass. STED e con la partecipazione di Ass. Rock’s; al Temple dalle 18