Un Sassuolo maturo, coraggioso e mai rinunciatario esce da San Siro con un punto pesantissimo. Finisce 2-2 la sfida tra Milan e neroverdi, valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026, davanti a 73.446 spettatori. Un risultato che conferma la crescita della squadra emiliana e consolida una stagione che, numeri alla mano, è già tra le migliori nella storia del club.

Il Milan si presenta all’appuntamento per difendere la vetta della classifica prima della Supercoppa, forte di tredici risultati utili consecutivi. Il Sassuolo, guidato in panchina da Raffaele Longo al posto dello squalificato Fabio Grosso, risponde con personalità, consapevole dei 20 punti conquistati nelle prime 14 giornate: terza miglior partenza di sempre per i neroverdi in Serie A.

L’avvio è di controllo da parte dei rossoneri, ma il Sassuolo difende con ordine e riparte con lucidità. Al 13’ arriva il colpo che sorprende tutti: Walukiewicz ruba palla alto, Matic verticalizza e Pinamonti lavora da vero centravanti per l’inserimento di Ismaël Koné, che con un delizioso tocco sotto supera Maignan. È 0-1, San Siro ammutolito.

Il Milan reagisce e cresce col passare dei minuti, trovando il pareggio al 34’: Bartesaghi si inserisce alle spalle della difesa e capitalizza un tiro-cross di Loftus-Cheek. L’1-1 con cui si va al riposo fotografa un primo tempo equilibrato, in cui spiccano il grande lavoro di Pinamonti per la squadra e la personalità di Matic in mezzo al campo.

Il secondo tempo si apre nel peggiore dei modi per il Sassuolo: al 47’ Bartesaghi trova la doppietta personale, sfruttando un liscio difensivo e battendo Muric sul primo palo. Il Milan ribalta la gara, ma i neroverdi non si disuniscono.

Dopo alcuni episodi controversi – due gol annullati al Milan e proteste per un possibile tocco di mano – il Sassuolo cresce alla distanza. Al 77’ arriva il meritato pareggio: ancora una volta Pinamonti è decisivo nella manovra, appoggiando per Laurienté, che con un mancino a giro sul secondo palo firma il 2-2 e gela nuovamente San Siro.

Nel finale il Sassuolo va addirittura vicino al colpaccio: all’88’ Laurienté parte in campo aperto, percorre 40 metri palla al piede e lascia partire un destro potente che si stampa sul palo, a Maignan battuto. Nei sei minuti di recupero resta anche qualche rimpianto per i neroverdi: manca infatti un’ammonizione certa al Milan e soprattutto un check VAR per un possibile rigore in area rossonera che avrebbe potuto cambiare il destino della gara.

Il 2-2 finale premia la personalità e l’organizzazione del Sassuolo, capace di colpire due volte a San Siro e di andare a centimetri da una vittoria storica. Un pareggio che dà continuità a una stagione da protagonisti e conferma la solidità di un gruppo che sa soffrire, reagire e giocarsela contro chiunque.

Per i tifosi neroverdi, una giornata da ricordare. Per il campionato, la conferma che questo Sassuolo di Grosso è tutt’altro che una comparsa.