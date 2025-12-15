<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

La sera del 13 dicembre, poco prima delle 20:00, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Guastalla sono intervenuti presso un bar in centro, a seguito della segnalazione di un privato cittadino riguardante un avventore che stava arrecando disturbo ai clienti.

Una volta giunti sul posto, i militari hanno individuato l’uomo, che si trovava in un evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche. Nonostante le reiterate richieste dei Carabinieri di fornire un documento d’identità, l’uomo ha assunto fin da subito un atteggiamento non collaborativo. Successivamente, accompagnato presso gli uffici della Compagnia per le procedure di identificazione l’uomo, 38enne residente a Mantova, ha perseverato nella sua condotta illecita, reagendo con violenza. L’uomo ha ripetutamente spintonato i militari e minacciato i militari che si sono visti costretti a immobilizzarlo per riportare la situazione sotto controllo. Non sono state riportate lesioni da parte di nessuno dei soggetti coinvolti.

In ragione degli elementi di presunta responsabilità riscontrati, il 38enne è stato tratto in arresto con l’accusa di minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato ristretto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.