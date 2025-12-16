<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Nella città di Bologna per il mese di novembre 2025 l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, ha fatto registrare una variazione mensile di -0,4% e un tasso tendenziale di +0,9%.

In novembre sono in aumento su base annua le divisioni di “Altri beni e servizi” (+3,6%); dei “Servizi ricettivi e di ristorazione” (+2,2%) e “Bevande alcoliche e tabacchi” (+2,2%); “Istruzione” (+1,9%); e “Servizi sanitari e spese per la salute” ( +1,9%); dei “Prodotti alimentari e bevande analcoliche” (+1,5%); “Ricreazione, spettacoli e cultura” (+0,8%); di “Abbigliamento e calzature” (+0,4%) e dei “Trasporti” (+0,4%); sono in diminuzione: “Mobili e articoli per la casa” (-0,8%); “Abitazione, acqua, elettricità e combustibili” (-1,1%); e “Comunicazioni” (-5,5%).

Il tasso tendenziale dei Beni per il mese di novembre diminuisce rispetto al mese precedente (-0,4% da +0,2%); continua a diminuire leggermente l’inflazione dei Servizi rispetto a ottobre (+2,4% da +2,7%).

La componente di fondo, che esclude gli alimentari e i prodotti energetici, registra un rallentamento rispetto a ottobre (+1,7% da 2,1%).

Rispetto a ottobre, nel mese di novembre si registra un rallentamento nella variazione dei prezzi sia dei prodotti acquistati con maggior frequenza dai consumatori (+2,2% da +2,8% di ottobre); che dei beni acquistati con media frequenza (+0,1% da +0,6% di ottobre); per i prezzi dei beni acquistati con bassa frequenza di acquisto si registra una variazione nulla (+0,5%).