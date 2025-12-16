<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

E’ intitolato “The Christmas story: Musiche di Haendel e l’incantesimo dei carols” l’atteso appuntamento natalizio che la Scuola Corale G. Puccini e l’Accademia Filarmonica di Sassuolo offriranno alla cittadinanza sassolese sabato 20 dicembre alle ore 21,00 nel duomo di San Giorgio. Una coinvolgente storia musicale del S. Natale attraverso alcune pagine dell’immortale Messiah di Georg Friedrich Händel. Capolavoro che fin dalla sua prima esecuzione, avvenuta a Dublino nel 1742, continua a commuovere e a incantare il pubblico internazionale con la sua forza spirituale e teatrale.

Nella seconda parte del concerto saranno proposti una selezione di brani natalizi italiani e della tradizione anglosassone, pensata per restituire l’atmosfera intima e gioiosa delle imminenti festività, e così riscoprire il valore di una festa che appartiene alla nostra storia culturale.

La direzione del coro e dell’orchestra è affidata al M° Armando Saielli, con Marco Bedetti al pianoforte. Solisti sono il mezzosoprano Valentina Vanini e il tenore Davide Zaccherini.

Un momento particolarmente suggestivo sarà l’intervento dei piccoli cantori del Coro Voci Bianche, diretti dalla Mª Sofia Stradi, che si uniranno nell’esecuzione delle più note melodie natalizie, contribuendo con la limpidezza delle loro voci al carattere speciale della serata.

L’evento, all’interno del cartellone “Sassuolo accende il Natale”, ha il patrocinio del Comune di Sassuolo e il sostegno economico della Fondazione di Modena. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Il concerto verrà replicato a Modena domenica 21 dicembre alle ore 17,00, nella chiesa di San Francesco in corso Canalchiaro.

Una proposta che unisce studio, interpretazione e impegno corale, a testimonianza di come Sassuolo continui a vivere la musica come esperienza condivisa e possa definirsi, a pieno titolo, una “Città della musica”.