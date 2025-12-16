<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Carpi, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza urbana e nella prevenzione dei reati.

Ieri sera, 15 dicembre, a Carpi, i militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia e della Stazione sono intervenuti con tempestività a seguito di una richiesta giunta al numero di emergenza “112” per una lite tra vicini di casa. I militari hanno riscontrato la presenza di un uomo, classe 1988, in evidente stato di agitazione ed alterazione, verosimilmente dovuta all’assunzione di alcool, il quale minacciava gravemente gli operanti.

I Carabinieri hanno tentato inizialmente di riportare la situazione alla calma ma, alla luce della persistente aggressività e del concreto pericolo per l’incolumità delle persone presenti, sono stati costretti ad immobilizzarlo e, durante l’azione, un militare è stato colpito con un calcio. Considerato il perdurare dello stato di agitazione psicomotoria, è stato poi richiesto l’intervento del 118 che ha provveduto al trasporto del soggetto presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Carpi, in cui è stato trattenuto in osservazione sotto piantonamento.

L’uomo è stato quindi arrestato per i reati di violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale. Oggi, in sede di udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, senza emettere alcuna misura cautelare.

L’operazione conferma ancora una volta l’impegno quotidiano dell’Arma dei Carabinieri nella tutela della sicurezza pubblica e nella gestione, con competenza e professionalità, di situazioni potenzialmente pericolose a salvaguardia della collettività.