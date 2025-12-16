<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Si è tenuta questa mattina a Palazzo d’Accursio la conferenza stampa di presentazione della 28ª edizione della Befana di solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris, promossa dalla Fondazione Gli Amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris ETS, manifestazione che da oltre venticinque anni rappresenta uno degli appuntamenti più identitari della Bologna solidale .

All’incontro sono intervenuti l’assessore alla Cultura del Comune di Bologna Daniele Del Pozzo, Fulvio De Nigris, presidente della Fondazione, e Maria Vaccari, vicepresidente, insieme a Francesco Lombardi, direttore UOC dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, Paolo Carati, vicepresidente CNA Bologna, Sandra Bertuzzi per Fantateatro, Riccardo Grassi per Spazio Conad, Michele Canali vice presidente Hippogroup Cesenate e Paola Mandrioli, storica interprete della Befana della Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Presenti in sala anche promotori, sostenitori e partner storici dell’iniziativa .

L’assessore alla cultura del Comune di Bologna Daniele Del Pozzo ha introdotto la conferenza stampa illustrato come la festa dell’Epifania abbia la sua importanza culturale e storica e come la manifestazione promossa dalla fondazione Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris sia riuscita in tutti questi anni a fare rete per un importante scopo benefico. Nel corso della conferenza è stato presentato il programma dettagliato della Befana di solidarietà 2027, che si svolgerà dal 4 al 6 gennaio, articolandosi in una serie di appuntamenti diffusi sul territorio cittadino.

Il momento più atteso sarà martedì 6 gennaio mattina dalla ore 9.00, con la tradizionale Befana della CNA che attraverserà la città sul Trishow di Luca Soldati guidato dal Sindaco Matteo Lepore, insieme al Cardinale Matteo Maria Zuppi. Nel pomeriggio la manifestazione proseguirà all’Ippodromo Arcoveggio, con animazioni e iniziative dedicate alle famiglie, per concludersi alle ore 18 al Teatro Duse, dove Fantateatro porterà in scena La Regina delle Nevi, con incasso devoluto alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris .

Ma la Befana comincia alcuni giorni prima a compiere i suoi giri. Infatti domenica 4 gennaio sarà alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris – Ospedale Bellaria, dove incontrerà ospiti, familiari, operatori e volontari e l’iniziativa solidale “Il panettone dei Circoli” promossa dal Circolo Dipendenti del Comune di Bologna..

Invece lunedì 5 gennaio alle ore 11.00 la Befana farà visita al reparto di pediatria e chirurgia pediatrica dell’Ospedale Maggiore, mentre nel pomeriggio arriverà al Centro Commerciale Vialarga Spazio Conad con “La Befana più buona del mondo”, tra animazioni teatrali e la consegna dei fondi raccolti a favore della Casa dei Risvegli nei giorni precedenti.

A sottolineare il senso profondo dell’iniziativa è stato Fulvio De Nigris, presidente della Fondazione Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris:

«La Befana di solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris si è consolidata nel tempo come una grande manifestazione collettiva, capace di mettere insieme energie diverse della città. Portiamo doni e sorrisi nelle strade e nei luoghi di cura, ma soprattutto continuiamo a generare solidarietà concreta per un centro pubblico di assistenza e ricerca che è diventato patrimonio di Bologna e un’esperienza di rilievo a livello nazionale ed europeo. Dobbiamo ringraziare tutte le istituzioni che ci sono vicine e tutti gli sponsor privati. La nostra fondazioen ha un grande scopo per il futuro quello di riuscire a consolidare le proprie attività nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris e a raccogliere la sfida per il futuro nel passaggio dall’ospedale al territorio per connitunare a carantire alle persone con GCA e alle famiglie servizi utili perla loro integrazione sociale e per combattere la solitudine» .

La Befana di solidarietà, patrocinata dal Comune di Bologna e realizzata grazie alla collaborazione con CNA Bologna, Fantateatro, Teatro Duse, Confcommercio Ascom, Conad e numerosi altri partner, si conferma anche in questa edizione come un ponte tra tradizione popolare, cultura e impegno civile.

A chiudere il calendario delle iniziative collegate alla Befana di solidarietà sarà anche la mostra “Carla che sagoma”, omaggio all’attrice dialettale bolognese Carla Astolfi, figura amatissima e storica interprete della Befana. L’esposizione, con fotografie di Giovanni Bortolani, sarà allestita dal 4 al 23 febbraio nella Manica Lunga di Palazzo d’Accursio, in piazza Maggiore, e rappresenterà un ulteriore momento di memoria e riconoscenza verso una protagonista che ha lasciato un segno profondo nella cultura popolare e solidale della città.

