Sabato 20 dicembre alle ore 20.45 il Teatro Carani di Sassuolo accoglie Eric Waddell & The Abundant Life Singers, formazione gospel proveniente da Baltimora (USA), per una serata che unisce la forza della grande tradizione corale afroamericana all’atmosfera delle feste natalizie.

Sul palco saliranno 21 artisti — 18 cantanti e 3 musicisti — per un concerto corale di grande impatto, costruito sull’energia collettiva delle voci, sulla precisione ritmica e su un repertorio capace di alternare intensità spirituale, calore e coinvolgimento. Alla guida del gruppo c’è Eric Waddell, ministro di musica, direttore di coro e front-man, formatosi al Conservatorio Peabody e riconosciuto per il suo lavoro di ricerca e formazione nell’ambito gospel contemporaneo.

Nati a Baltimora, gli Abundant Life Singers sono cresciuti nell’ultimo decennio fino a diventare una presenza rilevante nel panorama gospel statunitense, partecipando a importanti eventi e condividendo il palco con figure storiche del genere. Il loro percorso discografico conta cinque registrazioni live, tra cui Put a Praise on It, The Church Sound, The Hour of Power EXPERIENCE, The Journey e Live in Rome.

Il legame con l’Italia è ormai consolidato: da oltre otto anni il gruppo è protagonista di tournée regolari nel nostro Paese, con quasi duecento concerti all’attivo nei principali teatri e spazi culturali. Un percorso che ha contribuito a costruire un rapporto diretto e continuativo con il pubblico italiano.

Ultimi biglietti disponibili su teatrocarani.vivaticket.it oppure presso la biglietteria del Teatro Carani. Platea € 28, 1^Galleria € 25, 2^Galleria € 18,00. Si applicano riduzioni per under 29 e over 65.

Maggiori informazioni su www.teatrocarani.it oppure all’indirizzo biglietteria@teatrocarani.it