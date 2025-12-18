<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Presso la caserma “Corrado Viali”, sede del 121° reggimento Artiglieria Controaerei “Ravenna”, si è tenuto l’avvicendamento al vertice del Raggruppamento “Emilia Romagna–Toscana” dell’operazione “Strade Sicure” tra il Colonnello Alessandro Antonio Stanca e il Colonnello Daniele Paradiso, attuale comandante del 2° reggimento Genio “Pontieri”.

Il Raggruppamento svolge le proprie attività nelle due regioni di competenza sotto la direzione del Comando Territoriale Nord con sede a Padova.

Il colonnello Paradiso subentra quindi alla guida dei militari del Raggruppamento, impegnati quotidianamente – in concorso con le Forze dell’Ordine – nelle aree operative di Bologna, Modena, Ferrara, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Rimini, Firenze, Prato, Grosseto, Livorno, Pisa e Siena. A loro è affidato il compito di sorvegliare obiettivi sensibili e siti di particolare interesse, tra cui infrastrutture ferroviarie e aeroportuali, e luoghi culturali e religiosi.