La stagione concertistica del Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena prosegue domenica 21 dicembre 2025 alle 20.30 con Vox Luminis, ensemble belga residente presso il Concertgebouw di Bruges e l’Abbazia musicale di Malonne (Namur). Il gruppo sarà diretto dal suo fondatore Lionel Meunier.

In programma, tre capolavori della musica sacra tedesca dedicati al Natale per coro, solisti e orchestra: Uns ist ein Kind geboren di Georg Philipp Telemann, fra le sue più belle cantate natalizie, del 1718; Christen, ätzet diesen Tag BWV 63, scritta da Johann Sebastian Bach pochi anni prima nel periodo di servizio come organista e Konzertmeister alla Corte di Weimar, e il famoso Magnificat BWV 243 composto da Bach per la Chiesa di San Tommaso a Lipsia.

Lionel Meunier è uno dei più acclamati leader artistici nel campo della performance storica e della musica corale di oggi. Elogiato per il suo approccio interpretativo dettagliato e allo stesso tempo dinamico, è oggi sempre più richiesto come direttore ospite e direttore artistico di cori, ensemble e orchestre in tutto il mondo. La svolta internazionale è arrivata nel 2012 con il premio “Gramophone Recording of the Year” assegnato a Vox Luminis per la registrazione delle Musikalische Exequien di Heinrich Schütz. Sotto la sua guida, Vox Luminis ha intrapreso un’ampia serie di tournée concertistiche in Europa, Nord America e Asia; ha stabilito residenze artistiche multistagionali presso la Wigmore Hall, il Festival di Aldeburgh e il Festival di Musica Antica di Utrecht; ha registrato oltre una dozzina di album acclamati dalla critica. La loro recente registrazione delle Abendmusiken di Buxtehude è valsa il loro secondo Gramophone Award per la miglior registrazione corale dell’anno 2019. Come direttore ospite, Lionel Meunier ha lavorato con l’Orchestra of St. Luke’s alla Carnegie Hall, Netherlands Bach Society, Danish National Vocal Ensemble, Netherlands Chamber Choir, Salzburg Bach Choir e Boston Early Music Festival Collegium. Vox Luminis è stato inoltre premiato con il Belgian Klara Prize come “Ensemble dell’anno 2018”, ha ricevuto il BBC Music Magazine Choral Award 2018, tre Diapason d’Or e più volte il Preis der Deutschen Schalplattenkritik.

Biglietti da 10.50 a 30€ salvo riduzioni.

I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.