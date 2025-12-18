<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Sarà ancora UniCredit a svolgere il servizio di Tesoreria per il Comune di Bologna.

La banca, infatti, già titolare nelle passate gestioni, ha vinto il nuovo bando comunale. E’ stata quindi siglata la convenzione quinquennale che affida fino al 2030 la gestione del servizio a UniCredit.

Ciò assicura numerosi vantaggi all’Amministrazione e ai cittadini: modalità altamente automatizzate, condizioni di certezza delle informazioni, continuità dei dati nel passaggio tra i sistemi informativi, efficacia dei controlli e rapidità nell’esecuzione degli ordini che sono garantiti dalla firma digitale, efficienza e qualità del servizio prestato, nel pieno rispetto delle normative.

Rinnovando l’affidamento a UniCredit, il Comune di Bologna prosegue una collaborazione essenziale in materia di gestione informatizzata dei flussi contabili, dando risposta ai temi della dematerializzazione, uno dei pilastri dell’evoluzione della PA digitale, e all’eliminazione del cartaceo.

Innovazione e digitalizzazione hanno come prima ricaduta virtuosa la velocizzazione dei processi di riscossione e pagamento, migliorando lo svolgimento delle procedure amministrative e finanziarie, verso una ulteriore riduzione dei tempi medi di pagamento che già oggi risultano essere a 17giorni, molto al di sotto del limite dei 30 previsti dalla normativa.

Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit: “Siamo felicissimi di continuare a gestire la Tesoreria del Comune di Bologna. Diamo così continuità ad un rapporto avviato da tempo con l’Amministrazione cittadina, con l’obiettivo di offrire un servizio che si distingue per innovazione ed efficienza. Una conferma della competitività della nostra banca nel settore delle tesorerie degli Enti che possono contare sulla forte esperienza, sulla capillare operatività e sulle risorse digitali di UniCredit”.