<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Si è tenuto ieri presso la Prefettura di Reggio Emilia il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto, Maria Rita Cocciufa, alla presenza dei vertici delle Forze di Polizia e dei rappresentati del Comune di Reggio Emilia, al fine di esaminare il Progetto “Non siamo nati ieri – Sicurezza e tutela per gli over 65”, presentato dal Comune di Reggio Emilia, nell’ambito delle iniziative supportate dal fondo contrasto truffe agli anziani, finanziato dal Ministero dell’Interno.

In proposito, il progetto, in continuità con quello realizzato negli anni precedenti, preso atto che le truffe a danno di persone anziane stanno assumendo caratteristiche differenti, costituendo un fenomeno di particolare rilevanza, sul quale la Prefettura di Reggio Emilia, le Forze dell’Ordine e le Istituzioni locali continuano a porre grande attenzione, è stato approvato per un totale di euro 18.000, con l’obiettivo di promuovere diverse azioni integrate sul territorio rivolte agli anziani, per prevenire e contrastare le truffe, riducendo il senso di isolamento di chi ha subito o rischiato di subire raggiri.

Al riguardo, il citato progetto coinvolgerà i tre principali sindacati confederali, al fine di assicurare sportelli aperti ai soggetti interessati, nonché prevederà anche un fondo di risarcimento per le vittime di truffa.

Inoltre, al fine di assicurare una maggiore fruibilità del servizio da parte di tutta l’utenza, la campagna di sensibilizzazione e informazione multicanale sarà tradotta in lingua araba, cinese e urdu.

Il Comitato, nel ribadire l’importanza di saper riconoscere le situazioni più a rischio, conoscere gli elementi che possono far pensare che sia in atto un tentativo di truffa e, di conseguenza, informare in merito ai comportamenti da assumere, ha ritenuto il progetto un valido strumento di prevenzione per intercettare i bisogni emergenti sul territorio.

Nell’ambito del Comitato, sono stati esaminati anche i profili di ordine e sicurezza pubblica concernenti gli eventi organizzati dal Comune di Reggio Emilia per le prossime festività, prevedendo, altresì, la predisposizione dei relativi servizi di vigilanza e delle misure di sicurezza.

È stata, infine, concordata l’intensificazione dei servizi generali di vigilanza, con particolare riguardo alla viabilità extraurbana.