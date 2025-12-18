<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Come ogni anno, l’Amministrazione Comunale di Guastalla dà il benvenuto ai nuovi diciottenni, organizzando un momento celebrativo dal titolo “Soffia tra i rami, è vento di libertà. “Maggiorenni di Costituzione”. L’appuntamento è fissato per sabato 20 dicembre 2025, alle ore 16:30, nella Sala del Consiglio (piazza Mazzini, 1). Durante la cerimonia, Sindaco e Assessori consegneranno ufficialmente una copia della Carta Costituzionale ai ragazzi nati nel 2007 che quest’anno tagliano il traguardo della maggiore età.

Nelle scorse settimane, sono stati gli stessi componenti della Giunta e del Consiglio comunale a consegnare a mano 150 lettere, una per ogni neodiciottenne, con l’invito personale a partecipare a questa tappa simbolica. Nella missiva, i giovani vengono accolti come “protagonisti attivi dell’Italia di oggi”, sottolineando come la maggiore età non sia solo un traguardo anagrafico, ma l’inizio di una nuova stagione di responsabilità e partecipazione civile.

“Consegnando gli inviti a mano direttamente ai destinatari, abbiamo voluto farci conoscere dai ragazzi e renderli partecipi dell’iniziativa fin da subito” ha detto il vicesindaco e assessore alla scuola Chiara Lanzoni.

Il programma della giornata

La cerimonia non sarà soltanto un atto formale. Il programma prevede:

· La consegna della Costituzione: un gesto simbolico per dotare i giovani della “bussola” dei diritti e dei doveri del cittadino.

· Testimonianze: alcuni giovani condivideranno la propria esperienza diretta di impegno nella società civile, offrendo spunti di riflessione ai coetanei.

· Aperitivo benaugurale: a conclusione della parte istituzionale, è previsto un momento di convivialità per festeggiare insieme il traguardo dei 18 anni.

L’evento rappresenta un’occasione preziosa per la comunità di Guastalla di stringersi attorno alle nuove generazioni, ribadendo i valori di libertà e democrazia che sono alla base della nostra convivenza civile.

L’invito per sabato pomeriggio è rivolto ai neo maggiorenni, alle loro famiglie e ai loro amici.