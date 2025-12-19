<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Si è tenuto in Ospedale a Sassuolo, il 19° Congresso regionale di Otorinolaringoiatria, sotto la Direzione del Dr. Paolo Gambelli, primario dell’unità operativa di ORL della struttura sanitaria. Il focus della giornata di lavoro, quest’anno, è stato incentrato sulle “Novità e futuro in Otorinolaringoiatria”.

Molti i relatori, provenienti sia dal Policlinico di Modena, dall’equipe di Sassuolo e dall’area nord della Provincia modenese, così come da Reggio Emilia. Diversi gli aspetti della specialità nella loro evoluzione e prospettiva che sono stati affrontati. In particolare, si segnala la presenza del Prof. Daniele Marchioni, Direttore dell’otorinolaringoiatria del Policlinico di Modena e del Dottor Sauro Tassi, Direttore dell’ORL dell’ospedale di Carpi.

Per la ricerca in medicina inoltre è stata ospite la Professoressa Laura Calzà dell’Università di Bologna. Non sono poi mancate alcune importanti riflessioni sulla implementazione della intelligenza artificiale e sulle implicazioni della stessa in ambito medico, anche dal punto di vista etico. In tal senso è stato ospitato l’intervento della dr.ssa Mandreoli dell’Unimore e la presenza come ospite illustre del Vescovo di Modena, Mons. Erio Castellucci.