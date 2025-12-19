<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

La Giunta ha approvato la convenzione con Enac e Aeroporto Marconi di Bologna che porterà all’istituzione di una Zona a Traffico Controllato (ZTC) per l’accesso all’aeroporto, contribuendo alla regolarizzazione della viabilità e al miglioramento del servizio per l’utenza.

Verrà infatti installato un sistema di controllo accessi costituito da un sistema di varchi di ingresso e uscita e da apparati di rilevamento dei transiti e della relativa durata.

Gli utenti che accederanno nell’ambito delle aree ZTC, appositamente individuate e segnalate, avranno a disposizione un periodo limitato a minuti dieci, fermo restando che saranno concessi, dal sistema, due minuti di tolleranza. La ZTC sarà attiva tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24.

Sarà invece possibile sostare presso:

l’area di attesa dell’aeroporto (Wait Zone), a titolo gratuito, per un massimo di 60 minuti;

l’area Kiss & Fly arrivi/partenze dell’aeroporto, a titolo gratuito, per un massimo di 10 minuti;

l’area Kiss & Fly imbarchi dell’aeroporto, a titolo gratuito, per un massimo di 10 minuti.

Superati i minuti di sosta gratuita saranno applicate le rispettive tariffe per area.

Tutti i costi dell’investimento per la realizzazione dell’infrastruttura della ZTC saranno sostenuti da Aeroporto di Bologna, così come tutti i costi della gestione corrente della ZTC.

La Polizia Locale garantirà adeguato presidio per garantire la corretta circolazione dei veicoli e l’ordine all’interno dell’area interessata. Inoltre, la PL svolgerà gli accertamenti dovuti sui dati rilevati dal sistema ZTC installato presso l’Aeroporto di Bologna. Gli introiti derivanti dall’accertamento delle violazioni saranno di competenza e gestione del Comune di Bologna.

La convenzione ha validità quinquennale e decorrere dall’avvio della ZTC.