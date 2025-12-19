<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Sono stati annullati i provvedimenti di uscita obbligatoria allo svincolo 3 Ramo Verde della Tangenziale di Bologna, che erano previsti nelle due notti di venerdì 19 e di domenica 21 dicembre.

Per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, chi percorrere la Tangenziale di Bologna, da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di sabato 20 alle 6:00 di domenica 21 dicembre, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo 3 Ramo Verde.

Dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 3 Ramo Verde, percorrere il Ramo Verde (Raccordo Tangenziale-stazione Bologna Borgo Panigale) fino allo svincolo di uscita sulla SS9 via Emilia, verso Bologna Centro e da qui rientrare sul Ramo Verde direzione Tangenziale/Casalecchio di Reno.