Sono partiti nei giorni scorsi i lavori per il ripristino definitivo della sede stradale e delle scarpate di monte e di valle della SP 75 “Montemaggiore”, nel territorio del Comune di Monte San Pietro. La strada era stata danneggiata dall’alluvione del 2023; nei mesi successivi si era riusciti a garantirne la percorribilità grazie a interventi parziali. Ora si interverrà per il ripristino definitivo, in particolare su tre punti, grazie a un investimento di 927 mila euro dell’ordinanza n°33 del Commissario straordinario all’Alluvione.

La strada, nel territorio del Comune di Monte San Pietro, si sviluppa parallelamente al corso del torrente Landa. L’intervento ha un importo complessivo di 927.000 euro e prevede interventi su tre punti critici: Landa 1 al km 4+518, Landa 1 al km 5+106 e Loghetto al km 5+600.

Per due di questi punti (Landa 1 e 2), che presentavano dissesti nel versante di valle della sede stradale, l’intervento di consolidamento è previsto mediante posa di pali di fondazione collegati da una soletta armata in calcestruzzo.

Mentre per il terzo punto (Loghetto), caratterizzato da un’erosione superficiale del versante a monte e occlusione di pozzetti e tubazioni per lo smaltimento delle acque, è previsto il rinforzo del versante con posa di materiale geocomposito e installazione di una rete di contenimento in acciaio. Al piede del versante verrà installata una tubazione per lo smaltimento delle acque superficiali.