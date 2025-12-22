<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Storia a lieto fine quella che è capitata lo scorso venerdì all’autostazione di Bologna, quando la Centrale Radio Operativa della Polizia Locale, intorno alle 11, ha ricevuto una telefonata dal personale dell’autostazione che segnalava una persona in stato di difficoltà. All’arrivo della pattuglia, era presente una signora di 65 anni che indossava solo un pile senza nessuna giacca ed era sprovvista di soldi e cibo. Con sé aveva solo uno zainetto e una valigia, oltre ad un biglietto per un bus diretto a Lecce di cui però aveva perso la coincidenza.

La signora ha dichiarato agli agenti di trovarsi in uno stato di indigenza da quando è morto il marito e di essere in carico ai servizi sociali. A questo punto, la pattuglia ha subito attivato il 118 che, una volta arrivato, ha visitato la signora sul posto, dichiarando il buono stato di salute. Nel frattempo sono stati avvisati i servizi sociali (PRISS), mentre il gestore dell’edicola dell’autostazione, in considerazione delle temperature del periodo, le ha regalato una giacca, un cappello ed un paio di guanti. I servizi sociali, arrivati in autostazione, hanno così deciso di pagare alla signora il biglietto per il rientro nella propria abitazione all’estero.