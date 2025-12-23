<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

In questi giorni gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Bologna si sono recati presso le Sale Operative del CUR (112 NUE) e del 118 per scambiarsi gli auguri di Natale.

Successivamente, sempre gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno ricevuto visita presso la Sala Operativa della Questura dal personale della Croce Rossa Italiana.

Gli incontri hanno rappresentato un’ulteriore occasione per attestare il legame tra istituzioni che operano in stretta sinergia, quotidianamente, a tutela della cittadinanza, soprattutto nei momenti più delicati e complessi.

Gli operatori si sono scambiati un messaggio di auguri e un ringraziamento per il reciproco impegno profuso a tutela della collettività, con l’auspicio di un sereno Natale.