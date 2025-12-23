<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Un passo avanti per rafforzare la competitività e la sostenibilità dell’industria chimica e affrontare le principali sfide del settore, tra cui il futuro degli impianti, gli investimenti coordinati con i finanziamenti nazionali e dell’Ue, i progetti chiave di rilancio.

Sono gli obiettivi della Critical Chemicals Alliance, iniziativa della Commissione europea per rafforzare l’industria chimica nei Paesi dell’Unione, a cui possono aderire Stati membri, autorità regionali e mondo dell’industria e della ricerca. La Commissione europea ha approvato la candidatura della Regione Emilia-Romagna, che parteciperà alla prima assemblea generale convocata in Olanda per il 13 gennaio 2026.

L’Alleanza agirà come unità di azione strategica per proteggere e rafforzare la competitività della produzione chimica in Europa, tenendo conto del suo ruolo vitale come spina dorsale della base manifatturiera.

Per l’Emilia-Romagna si tratta di un settore significativo, che conta 546 imprese per 18.700 occupati, con poli industriali importanti come Ferrara e Ravenna che ospitano grandi aziende e una presenza capillare di circa il 9% delle aziende italiane. La regione ospita, soprattutto, grandi impianti di produzione di chimica di base, strategici per la filiera nazionale ed europea. Il territorio sta investendo nella transizione verde e nella bonifica dei siti per rilanciare il settore, puntando su innovazione e sostenibilità, supportata anche da università e centri di ricerca.

Inoltre, i prodotti del settore hanno forti ricadute su numerose filiere produttive regionali e nazionali.

“L’impegno con l’Alleanza per chimica europea è un passo della strategia complessiva della Regione per rafforzare la tenuta di questo settore strategico nel nostro Paese e trasversale a tutti i comparti, dal biomedicale al tessile, fino all’auto e all’edilizia- commenta il vicepresidente con delega allo Sviluppo economico, green economy, energia, Vincenzo Colla-. Serve un progetto unitario, un grande accordo di programma, sugli investimenti di qualità necessari per governare la transizione verde. Per questo siamo disponibili a fare la nostra parte affinché gli investimenti diano prospettive per il futuro ai poli chimici emiliano-romagnoli a Ferrara e Ravenna. La capacità del settore di tenere il passo dell’innovazione tecnologica e di affrontare le nuove sfide è di grande importanza per la tenuta del sistema produttivo regionale”.

Cos’è l’Alleanza europea della Chimica

L’iniziativa istituita dalla Commissione europea vuole dare risposte all’attuale crisi che colpisce la catena della produzione chimica in Europa.

Riunisce istituzioni nazionali e regionali, industria, investitori e ricercatori per identificare la produzione chimica critica, mappare le molecole chiave, coordinare gli investimenti e sostenere progetti strategici per garantire l’approvvigionamento di sostanze chimiche essenziali per l’economia dell’Unione europea. L’Alleanza affronterà questioni chiave, come possibili chiusure di siti, perdite di posti di lavoro e distorsioni commerciali sulle catene di approvvigionamento e i diritti di proprietà intellettuale, aiutando l’industria e la Commissione a individuare aumenti dannosi delle importazioni. Inoltre, contribuirà a sviluppare strumenti politici, tra cui un sostegno finanziario coordinato per mitigare tali rischi e sostenere gli investimenti nel settore. L’Alleanza vuole preservare e modernizzare le capacità produttive strategiche e le catene del valore, decarbonizzare il settore, ridurre le dipendenze e attrarre le competenze adeguate. Porrà particolare attenzione alle sfide delle piccole e medie imprese attraverso strumenti di orientamento e promuovendo la cooperazione. Assisterà gli Stati membri e le parti interessate nella mappatura delle molecole critiche, nell’ambito del Sistema di sorveglianza doganale.

Industria chimica in Europa

L’industria chimica è il cuore dell’economia dell’Ue. Quarta industria manifatturiera per dimensioni, impiega direttamente più di 1,2 milioni di persone e fornisce oltre 19 milioni di posti di lavoro in altri settori in Europa. Contribuisce a oltre il 96% della produzione di beni, con prodotti indispensabili per numerose catene del valore e applicazioni strategiche, quali i settori farmaceutico, della difesa, delle tecnologie pulite e digitale. Oggi il settore è sottoposto a una crescente pressione competitiva. L’impennata dei prezzi dell’energia e delle materie prime, le tensioni geopolitiche, le pratiche commerciali sleali e la bassa domanda di mercato hanno eroso significativamente la competitività dei produttori con sede nell’Ue, portando alla chiusura o al ridimensionamento di diversi importanti siti produttivi.