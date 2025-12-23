<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Una visita calorosa e più che gradita che il sindaco Marco Massari ha voluto condividere con l’intera Giunta quella avvenuta nei giorni scorsi in Municipio da parte della prefetta di Reggio Emilia Maria Rita Cocciufa, in procinto di lasciare l’incarico per il pensionamento.

Il sindaco ha ringraziato la prefetta per “l’eccellente lavoro svolto” e ha sottolineato “la collaborazione continua e assidua che non è mai venuta a meno in questo anno e mezzo di mandato, oltre che per la sintonia di vedute su temi cruciali per la città. Una sintonia che ha consentito di portare avanti progetti significativi sul versante della sicurezza, con l’istituzione della zona rossa e il potenziamento della presenza dell’esercito in zona stazione, sulla legalità e sul contrasto alle infiltrazioni malavitose e su altre questioni importanti su cui la collaborazione con l’Amministrazione è passata attraverso i singoli assessorati, dal centro storico alla sinergia sui temi del contrasto alla violenza di genere”.

Da parte sua la prefetta, omaggiata con una serie di stampe della città, ha parlato di “empatia che nasce dal rispetto e dalla stima” e ha sottolineato l’importante “lavoro di squadra che si è riusciti a fare, perché certe scelte sono fattibili solo se condivise”. Ringraziando della collaborazione, dell’accoglienza ricevuta a Reggio a tutti i livelli, e salutando calorosamente ogni singolo assessore e membro dello staff del sindaco, Cocciufa ha invitato tutti a non abbassare la guardia e a tenere alti i sensori contro le infiltrazioni della criminalità organizzata condividendo questa battaglia con sindacati, associazioni di categoria e ordini professionali”.

“Alla dottoressa Cocciufa – sottolinea infine il sindaco – abbiamo augurato un buon proseguimento e un arrivederci a Reggio: sarà sempre la benvenuta, Lei e la sua famiglia”.