Gli investigatori della Squadra Mobile hanno dato esecuzione alle misure cautelari emesse dai GIP presso il Tribunale ed il Tribunale di Minorenni a carico dei presunti autori di una rapina consumata lo scorso 18 ottobre in via Caduti di Casteldebole a Bologna in danno di un coetaneo.

In particolare la vittima, dopo essere scesa da un autobus, veniva aggredita, dapprima verbalmente, da almeno tre persone con frasi del seguente tenore “vuoi vedere che fine fanno quelli come te” e “non ti permettere di entrare in questo quartiere”; subito dopo la vittima veniva afferrata per il collo e scaraventata a terra e, approfittando delle circostanze, gli veniva sottratto uno smartphone. A causa dell’aggressione il giovane riportava ferite con prognosi di cinque giorni.

Le indagini svolte dalla Squadra Mobile consentivano di raccogliere indizi, ritenuti gravi e concordanti, dai GIP del Tribunale a carico di due giovani maggiorenni e dal GIP del Tribunale per i Minorenni a carico di un minore. A carico dei due maggiorenni veniva emessa la misura dell’obbligo di firma e dimora notturno, dalle 20 alle 7. A carico del minorenne, invece, veniva emessa la misura cautelare del collocamento in comunità.

Si rappresenta che si procede in ambito di indagini preliminari con la presunzione di innocenza dei destinatari di misura.