Il bollettino di aggiornamento pubblicato dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile e Centro funzionale Arpae, valido dalle 10:30 del 24 dicembre 2025 fino alle 15:00 del 24 dicembre 2025 indica che le precipitazioni delle ultime ore stanno generando rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici degli affluenti di Reno. Per le prossime ore sono previste precipitazioni diffuse sull’intero territorio, di debole intensità sul settore più occidentale e le pianure settentrionali, di moderata intensità sulle rimanenti aree.

Alle ore 12 si è riunito il COC per condividere il quadro aggiornato dell’evoluzione meteorologica prevista e per coordinare gli interventi sulle criticità in corso.

Al momento, tali criticità riguardano parziali alllagamenti di alcuni sottopassi in cui la viabilità è attualmente monitorata e gestita dalla Polizia Locale.

Prosegue l’attento monitoraggio dei punti sensibili sia attraverso sistema di videosorveglianza dalla Centrale Operativa che a vista, tramite presenza di pattuglie della polizia locale e dei volontari di protezione civile.

Il COC si riunirà di nuovo nel pomeriggio.

In considerazione del mantenimento dell’allerta, ricordiamo i comportamenti previsti dalla Protezione civile in caso di allerta arancione idrogeologica e idraulica:

Rispettare le indicazioni delle autorità: seguire le istruzioni della Protezione Civile o delle forze dell’ordine su eventuali chiusure di strade, interruzioni dei servizi, comportamenti da seguire.

Non percorrere sottopassi se allagati.

Stare lontano da ponti, fiumi e altri corsi d’acqua.

Guidare con prudenza: se sei in auto, fai attenzione e mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede.

Invitiamo tutti a seguire i bollettini meteo e gli aggiornamenti delle autorità locali sull’evolversi degli eventi, seguendo i canali istituzionali ufficiali.

Ricordiamo infine che ogni residente in città ha la possibilità di registrarsi al sistema di Alert System per ricevere informazioni utili e verificate, compilando questo modulo.