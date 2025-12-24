<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

“Il bilancio approvato dal Consiglio Comunale è un bilancio che mette al centro le persone, le famiglie e i servizi che tengono unita la nostra comunità. È il frutto di un lavoro serio, competente e responsabile portato avanti dai consiglieri del Partito Democratico e dalla maggioranza, che stanno dando concreta attuazione, passo dopo passo, agli impegni presi con i cittadini.

Le scelte contenute in questo bilancio avranno effetti concreti e misurabili nella vita quotidiana dei sassolesi. Penso, ad esempio, al rafforzamento dei servizi educativi e scolastici, con risorse dedicate al sostegno delle scuole dell’infanzia, al miglioramento delle strutture e al supporto alle famiglie attraverso politiche tariffarie più eque e servizi integrativi per l’inclusione degli studenti con maggiori fragilità. Sul fronte del sociale, il bilancio consolida gli interventi a favore delle persone anziane, delle persone con disabilità e delle famiglie in difficoltà, garantendo continuità ai servizi di assistenza domiciliare, al sostegno alla non autosufficienza e ai percorsi di inclusione sociale, in collaborazione con il terzo settore e le realtà del territorio. Importanti risorse sono state destinate anche alla sicurezza e alla sicurezza stradale, con investimenti mirati sulla manutenzione delle strade, sull’illuminazione pubblica, sul potenziamento dei controlli e sulla prevenzione, a tutela di pedoni, ciclisti e automobilisti, in particolare nei quartieri e nelle aree più sensibili della città. Il bilancio interviene inoltre sulla qualità degli spazi pubblici e dei servizi di prossimità, sostenendo la manutenzione del patrimonio comunale, il decoro urbano e il funzionamento dei servizi essenziali, elementi fondamentali per la vivibilità della città e per la coesione della comunità. I consiglieri del Partito Democratico hanno lavorato con attenzione e spirito di servizio per costruire un bilancio equilibrato, capace di tenere insieme sostenibilità finanziaria e attenzione alle persone, difendendo i servizi fondamentali e programmando interventi che guardano al medio e lungo periodo. Prendiamo atto che l’opposizione ha scelto di non sostenere questo bilancio, ma ciò che conta è il risultato raggiunto: Sassuolo dispone oggi di uno strumento solido per continuare a investire su istruzione, welfare, sicurezza e qualità della vita. Continuiamo quindi a sostenere con convinzione il lavoro dell’amministrazione e dei consiglieri del Partito Democratico, perché governare significa assumersi responsabilità, fare scelte ponderate e costruire, con serietà, il futuro della nostra città”.

(Maria Aceto – Segretario Cittadino)