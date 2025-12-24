<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

I Carabinieri della Stazione di Novellara sono intervenuti questa mattina, 24 dicembre intorno alle ore 07:00, in Piazza Martiri a Reggiolo dove ignoti hanno compiuto un furto presso il bar-tabacchi “Jolly”.

Secondo i primi accertamenti condotti dai militari, durante la notte i malviventi si sono introdotti all’interno dell’esercizio commerciale dopo aver forzato la porta d’ingresso. Una volta dentro, i ladri hanno asportato il fondo cassa e numerosi tagliandi della lotteria istantanea “Gratta e Vinci”. Il danno complessivo è attualmente in corso di esatta quantificazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Novellara per i rilievi di legge e l’avvio delle attività investigative in ordine al reato di furto aggravato. Al fine di individuare i responsabili, i militari stanno procedendo all’analisi tecnica dei sistemi di videosorveglianza, sia pubblici che privati, presenti nella zona.