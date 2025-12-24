<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

“ Con l’arrivo del Natale desidero raggiungervi attraverso queste pagine con un saluto sincero e sentito, che vuole essere innanzitutto un ringraziamento. Alla redazione, per il lavoro quotidiano di informazione attenta e puntuale, capace di raccontare la nostra città nelle sue molteplici sfaccettature. Ai lettori, per la partecipazione, l’attenzione e il senso di appartenenza con cui, ogni giorno, contribuite a rendere Sassuolo una comunità viva, consapevole e unita.

Il periodo delle festività porta con sé un clima speciale: luci che illuminano le strade, iniziative che scaldano i cuori, piccoli gesti che ci ricordano quanto sia prezioso sentirsi parte di una stessa comunità. Anche quest’anno il Natale a Sassuolo è stato, e lo sarà fino all’Epifania, accompagnato da tante proposte pensate per tutte le età: momenti di incontro, musica, tradizione e solidarietà. Vi invito a viverle insieme, perché sono proprio queste occasioni a rafforzare i legami e a farci sentire davvero a casa.

Sono settimane importanti anche per il presente e il futuro della nostra città: si avvicina la riapertura della Biblioteca Cionini, che tornerà a essere uno spazio di cultura, studio e incontro, rinnovato e pronto ad accogliere nuovamente bambini, ragazzi e adulti: ma i primi giorni dell’anno porteranno con se tante altre novità, ad iniziare da quel Nido Parco che sarà pronto ad ospitare i piccoli sassolesi sin dalla riapertura dopo le vacanze.

Con entusiasmo, poi, diamo il benvenuto anche alla nuova associazione di promozione sociale Centro Sassuololtre, che porterà nuove energie e idee nel cuore della città. Insieme lavoreremo a un 2026 ricco di appuntamenti: dal Carnevale, che vogliamo sempre più colorato e partecipato, alle celebrazioni del Santo Patrono, momento identitario e profondamente condiviso.

Infine, desidero ricordare un evento speciale che ci attende: l’8 gennaio Sassuolo avrà l’onore di accogliere il passaggio della Fiamma Olimpica verso Milano-Cortina. Sarà un momento carico di emozione e significato, un simbolo di speranza, passione e futuro che attraverserà le nostre strade.

Con il cuore, rivolgo a ciascuno di voi e alle vostre famiglie i miei più sentiti auguri.

Buon Natale e felice 2026.

Che siano giorni sereni e che il nuovo anno porti salute, entusiasmo e il desiderio di continuare a costruire insieme una Sassuolo sempre più bella, solidale e viva”.