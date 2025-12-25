<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Come ogni Natale da oltre 30 anni torna all’interno del parco della settecentesca Villa Varini a San Possidonio il Grande Presepe.

Nel meraviglioso scenario naturale del parco, il Grande Presepe è un’esperienza immersiva che riporta fedelmente il visitatore all’interno della vita della civiltà contadina della bassa modenese degli anni 40-50 del 1900, in cui ogni anno rivive la Natività del Signore Gesù.

Le case, le botteghe artigiane, le osterie e i tanti personaggi meccanizzati ad altezza naturale fanno rivivere l’atmosfera degli antichi mestieri, della cultura contadina e della vita semplice legata ai ritmi della natura. Un museo a cielo aperto con angoli suggestivi di fronte ai quali grandi e i bambini dell’era digitale sono sollecitati da meraviglia e curiosità. Un’opera d’arte, unica nel suo genere per la ricchezza di oggetti esposti che da fine anni ’80 ha reso San Possidonio punto di attrazione per il periodo delle festività natalizie.

La meraviglia non si esaurisce all’esterno: Villa Varini, di recente restauro post-sisma, ospita nelle sue stanze diverse mostre oltre alla pesca di beneficenza.

Al piano terra si potrà ammirare una mostra fotografica di fotografi locali con scorci e di San Possidonio e della bassa modenese.

Salendo al primo piano, insieme ad una collezione di modellini di automobili, come da tradizione è allestita la mostra di presepi artistici. Vere opere d’arte dei tanti hobbisti e appassionati dell’arte del presepe arrivati da ogni parte delle province di Modena e Reggio-Emilia. Uno spazio della mostra è dedicato alle opere della creatività dei bimbi che frequentano il catechismo e un’isola ospita in esposizione i presepi realizzati dai ragazzi e dalle ragazze disabili che frequentano il centro socio-occupazionale Arcobaleno e il centro socio riabilitativo Tandem di ASP comuni modenesi area nord.

“E’ motivo di gioia vedere quanto ancora il Santo Natale sappia unire famiglie, associazioni, realtà del territorio in piana condivisione e partecipazione. Un infinito ringraziamento va ai tanti volontari in capo ad ANSPI e alla parrocchia che con passione e dedizione ogni anno rendono viva e attuale la nascita del Signore Gesù in un’atmosfera di pace e di serenità. Inoltre un valore aggiunto dell’edizione del 2025- afferma Agnese Zona assessora ai servizi sociali e inclusione- sono certamente i 5 presepi realizzati da chi vive all’interno dei servizi alla persona che ASP, insieme alle amministrazioni comunali, fanno del welfare territoriale un importante impegno per una società sempre più inclusiva, accogliente e solidale. L’arte e la creatività sono quell’elemento che accomuna e unisce tutto il genere umano, abbatte i muri, le barriere, le differenze e crea ponti.”

“Uno degli scopi dei servizi per persone con disabilità di ASP è portare l’attenzione pubblica ai valori dell’inclusione sociale per costruire ad una comunità che sappia accogliere e integrare tutti i cittadini. Accogliere l’invito dei curatori della mostra dei presepi artistici per i ragazzi e per gli educatori è un’occasione per portare fuori il vissuto che quotidianamente si vive nei centri” dichiara Stefania Marchi, Responsabile Servizi al domicilio di ASP.

Orari di apertura:

Festivi: 10.00-12.00 / 15.00-18.30

Pre-festivi: 15.00-18.00