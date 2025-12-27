<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Tra le nove persone arrestate con l’accusa di aver finanziato Hamas con sette milioni di euro c’è Abu Rawwa accusato di concorso esterno dell’associazione con finalità di terrorismo Hamas. “Pur non facendone parte – sottolineano gli inquirenti -,lui e altri due sono infatti accusati di aver finanziato l’associazione terroristica Hamas, assicurando con continuità un concreto supporto finanziario, operando anche per mezzo delle già citate associazioni”.

É doveroso esprimere il più sentito ringraziamento alla Procura di Genova, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, oltre al supporto informativo fornito da AISE-Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna.

Proprio Sassuolo è stato al centro di un forte dibattito sulla possibilità che venga aperta aperta la più grande moschea dell’Emilia-Romagna in città, come centrodestra abbiamo sempre chiesto che il rapporto tra istituzioni e comunità islamica avvenga con la maggior trasparenza possibile, nel rispetto della comunità di Sassuolo e delle nostre tradizioni.

Questo proprio per contrastare fenomeni deviati come quello che è stato portato alla luce.

Davide Capezzera – Capogruppo Forza Italia Sassuolo