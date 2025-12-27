<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Nella serata del 26 dicembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un 20enne tunisino per il reato di ricettazione.

Lo straniero stava percorrendo Corso Martiri a Castelfranco Emilia alla guida di un monopattino elettrico, quando è stato sottoposto ad un controllo da parte dei militari.

Dopo l’identificazione, i carabinieri hanno esteso gli approfondimenti sul mezzo che è risultato essere provento di un furto, che in data 09 dicembre era stato denunciato presso gli uffici della Tenenza di Castelfranco Emilia.

Il monopattino è stato restituito al legittimo proprietario, mentre lo straniero è stato segnalato per ricettazione.

Si rappresenta che i servizi di controllo del territorio sia nel comune di Modena che in quello di Castelfranco Emilia sono stati intensificati e rafforzati durante queste festività natalizie con l’impiego di personale delle Squadre di Intervento Operativo del 4° Battaglione Mobile Veneto di Mestre.