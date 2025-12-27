<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Dopo l’arresto a Sassuolo di una delle nove persone accusate di fare parte e di aver finanziato Hamas, attraverso associazioni benefiche di solidarietà con il popolo palestinese, anche Lega e Fratelli d’Italia prendono posizione:

Giuseppe Vandelli, capogruppo in consiglio comunale della Lega, afferma che “Bisogna approfondire che rapporti avesse questo soggetto con le associazioni e le comunità islamiche locali. Se anche un solo euro delle donazioni dei sassolesi a Gaza fosse finito nelle mani di Hamas, sarebbe molto, molto grave!”

Prima di lui Luca Caselli (Fratelli d’Italia): “Adesso vorremmo anche sapere che rapporti aveva l’arrestato con le locali comunità islamiche e chi lo nascondeva. E vorremmo anche capire se gli 8 milioni di euro inviati dall’Italia ad Hamas sono stati raccolti anche qui e da chi.

Vedremo poi cosa ci racconterà il sindaco, da sempre presente ad ogni manifestazione islamica in città e grande difensore del nuovo centro islamico ai Quadrati. Ci auguriamo infine che le istituzioni locali siano estranee da contatti, anche indiretti, con questa organizzazione.

Ancora una volta Sassuolo in apertura dei telegiornali nazionali per fatti di questo tipo, con 8mila firme raccolte contro la moschea. Ora vorremmo chiarezza. E risposte.”