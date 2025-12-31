<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Negli ultimi giorni sono pervenute al Comune varie segnalazioni relative ad avvistamenti di un esemplare di lupo nelle aree collinari, in particolare nei pressi del Parco collinare di Villa Ghigi.

Per evitare il più possibile situazioni di disagio o potenziali interazioni indesiderate con l’animale, sia da parte delle persone che degli animali domestici, e anche per tutelare l’esemplare stesso, salvaguardandone il comportamento naturale e l’indole selvatica, il Sindaco di Bologna ha firmato un’ordinanza tesa all’adozione di una serie di divieti e obblighi.

In particolare:

divieto alla popolazione residente e ai frequentatori dell’area collinare di qualsiasi comportamento che possa attirare esemplari di lupi nel contesto urbano e, più in generale, che possa attirare la fauna selvatica. Nello specifico, divieto di qualsiasi attività di deposito incontrollato di fonti alimentari che possano costituire elemento di attrazione per i lupi, e di qualsiasi abbandono di rifiuti organici al di fuori degli appositi contenitori o pattumelle per la raccolta;

obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio nella conduzione dei cani in tutte le aree aperte, e comunque di non lasciare i cani incustoditi o liberi di vagare in aree accessibili al lupo;

divieto di somministrare cibo agli animali domestici in luoghi aperti e non protetti, e all’esterno delle abitazioni;

obbligo di eseguire la massima sorveglianza nell’alimentazione dei gatti delle colonie feline situate in area collinare, rimuovendo il cibo non consumato al termine del pasto;

obbligo di segnalazione tempestiva alle Autorità competenti (Carabinieri Forestali – tel.112 – e Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna, email: osservatorio.lupo@cittametropolitana.bo.it, tel: 051 6599599) di qualsiasi avvistamento o comportamento anomalo di esemplari di lupo.