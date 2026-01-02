 

 

 

La fiaccola olimpica sta attraversando lItalia nel suo cammino, iniziato ufficialmente il 6 dicembre a Roma. Il percorso si concluderà il 6 febbraio con l‘accensione del braciere allo stadio di San Siro, dando così il via ufficiale ai Giochi Invernali di Milano-Cortina.

La tappa 32 partirà alle 8.42 di giovedì 8 gennaio 2026 da Maranello per passare poi da Spezzano e Fiorano e arrivare per qualche minuto nel cuore di Sassuolo. Un passaggio breve, ma che vale la pena fermarsi a guardare.

Per far sì che tutto si svolga nel migliore dei modi, nella mattinata di giovedì 8 gennaio sono previste alcune modifiche alla viabilità.

  • Dalle 7 alle 12, sarà istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata nelle seguenti aree:
  • Via Goito su entrambi i lati
  • Via Pia dall’intersezione con Via Goito fino a Piazza Martiri Partigiani su entrambi i lati
    -Piazza Martiri Partigiani lato ovest per i primi due stalli di sosta di ogni stecca di parcheggi
  • Via Rocca su entrambi i lati
  • Piazzale della Rosa su tutta la piazza
  • Via Cavallotti da Piazza Martiri Partigiani fino all’intersezione con Via Alessandrini su entrambi i lati.

Durante il passaggio della Fiamma Olimpica i tratti di strada interessati saranno inoltre chiusi al traffico veicolare.






ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE