Per i caregiver riconosciuti dal Comune e per gli ultraottantenni ci saranno presto nuove agevolazioni sulle tariffe per attività legate al benessere.

Proseguono così le azioni di potenziamento del welfare di comunità avviate dall’Amministrazione maranellese, che alcune settimane fa – tra i primi Comuni in Italia a farlo – aveva già perfezionato l’equiparazione tra caregiver e lavoratori riguardo all’accesso dei cittadini ai servizi comunali per l’infanzia: nidi, centri estivi, pre e post scuola.

La possibilità di un riconoscimento formale dello status di caregiver dà ora la possibilità a queste persone, e a tutti gli over 80 residenti a Maranello, di usufruire anche di uno sconto del 50% per l’utilizzo di impianti sportivi comunali quali il Centro Nuoto, sia per l’acquagym sia per il nuoto libero, e la sala fitness comunale presso la palestra dell’IIS Ferrari, per l’attività motoria e i corsi di ginnastica dolce.

In un’ottica di prevenzione e motricità sempre maggiore per le fasce di età più avanzate, la stessa agevolazione è prevista anche per gli over 80: le modalità tecniche di gestione saranno predisposte nelle prossime settimane dagli Uffici comunali.

“Il lavoro di cura è un lavoro a tutti gli effetti: merita attenzione, rispetto e un supporto concreto da parte delle istituzioni – sottolinea Il Sindaco, Luigi Zironi -. Con questa convinzione, e con la consapevolezza di quanto ci sia ancora da fare, cerchiamo ogni giorno di consolidare la rete socio-sanitaria insieme agli altri enti coinvolti. Ora, dopo aver teso una mano a questi cittadini sulla gestione giornaliera dei propri bimbi, li sosteniamo anche su attività che consentano loro di ritagliarsi uno spazio per sé, di prendersi cura della propria salute psicofisica e della propria socialità”.

“Creare qualche opportunità in più per una pausa o per poter coltivare un interesse, anche solo una volta a settimana, può essere utile ad un caregiver affaticato dalla quotidianità – aggiungono gli Assessori Juri Fontana e Davide Nostrini, con delega rispettivamente allo Sport e al Welfare -. Inoltre, queste agevolazioni sono state estese ai nostri concittadini che hanno superato gli 80 anni, proprio perché possono rappresentare uno stimolo a mantenersi in forma e a rallentare l’invecchiamento. Sia quello fisico che quello mentale, perché l’attività motoria è sempre un’ottima occasione anche per relazionarsi con gli altri”.