“Auguri di cuore a Michael Schumacher, campione immenso che oggi compie 57 anni. Ci ha regalato emozioni indescrivibili, facendoci sognare con le sue imprese al volante e con il suo affetto per Maranello, che è orgogliosa di averlo come suo cittadino onorario”.

Con queste parole, a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità maranellese, il Sindaco Luigi Zironi rivolge gli auguri di buon compleanno all’ex pilota tedesco, nato a Hürth il 3 gennaio del 1969 e cittadino onorario di Maranello dal 2006.

“Grazie a Schumi – aggiunge Zironi – la nostra città e tutti i tifosi delle Rosse hanno vissuto gioie indimenticabili. Ma sono state la sua generosità, il suo garbo riservato e la sua tenacia a conquistarci davvero e a rendere il suo legame con Maranello ancora più speciale”.

Considerato uno dei migliori piloti di tutti i tempi in Formula 1, Michael Schumacher ha vinto sette titoli mondiali, di cui cinque consecutivi con la Ferrari dal 2000 al 2004. Oltre ai titoli iridati, nel corso della sua carriera sportiva Schumacher ha vinto 91 Gran Premi, conquistando 155 podi e 68 pole position, prima di ritirarsi dalle gare alla fine del 2012.

Il 29 dicembre del 2013 il pilota tedesco fu coinvolto in un grave incidente sulla pista da sci di Méribel, in Francia.