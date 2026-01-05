<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Domani, martedì 6 gennaio, Bologna ospiterà il transito della fiamma olimpica, in vista delle Olimpiadi invernali in programma dal 6 al 22 febbraio a Milano e Cortina.

Partita da Roma il 6 dicembre 2025, la fiamma arriverà a Milano venerdì 6 febbraio, giorno dell’inaugurazione. I tedofori complessivamente impegnati lungo un percorso di 12mila km, che attraversa 110 province e 20 regioni, sono 10.001.

La fiamma partirà da San Lazzaro poco prima delle 17, percorrerà via Giuseppe Dozza, via Emilia Levante, via Mazzini per arrivare intorno alle 19.30 in piazza Minghetti, dove sarà allestito un palco celebrativo.

Sono previste modifiche al traffico veicolare tra le 16.30 e le 20.

Martedì 6 gennaio la fiamma olimpica arriva a Bologna: deviazioni dei bus nel centro cittadino dalle ore 17 alle 20

Il passaggio della fiamma olimpica a Bologna comporterà la chiusura temporanea al transito veicolare del tratto di via Farini compreso tra via Castiglione e piazza Cavour.

Dalle ore 17.00 alle ore 20.00 di martedì 6 gennaio i bus delle linee 11, 13, 14, 19, 51 e 96 effettueranno le seguenti deviazioni di percorso:

LINEA 11

direzione Ponticella / Rotonda Corelli: … via Farini – piazza Cavour – via Garibaldi – viale XII Giugno – viale Gozzadini – via S. Stefano – via Dante …

fermate soppresse: piazza Minghetti (897), piazza Minghetti (903), Garganelli (905)

fermate provvisorie: Tribunale (803), XII Giugno (805), Porta Castiglione (37), Giardini Margherita (35)

direzione Rotonda Giardini / Bertalia: … via Dante – via Santo Stefano – viale Gozzadini – viale XII Giugno – via Garibaldi – piazza Cavour – via Farini …

fermate soppresse: Garganelli (906), piazza Minghetti (904) – fermate provvisorie: Porta Santo Stefano (28), Giardini Margherita (30) Porta Castiglione (34), XII Giugno (806), Tribunale (804), piazza Cavour 2 (811).

LINEA 13

direzione S. Ruffillo: Piazza Cavour – via Farini – p.za Cavour – via Garibaldi – viale XII Giugno – viale Gozzadini – via Murri …

fermate soppresse: piazza Minghetti (897), piazza Minghetti (903), Garganelli (905), Baraccano (911)

fermate provvisorie: Cavour 2 (811), Tribunale (803), XII Giugno (805), P.ta Castiglione (37), G. Margherita (35)

direzione Piazza Cavour: … via Murri – viale Gozzadini – viale XII Giugno – via Garibaldi – p.za Cavour.

fermate soppresse: Baraccano (912), Garganelli (906), piazza Minghetti (904) – fermate provvisorie: P.ta Santo Stefano (28), Giardini Margherita (30) P.ta Castiglione (34), XII Giugno (806), Tribunale (804), p.za Cavour 2 (811).

LINEA 14

direzione Piazza Giovanni XXIII: … via Massarenti – viale Filopanti – via Irnerio – via dei Mille – via Marconi – piazza Malpighi – via Sant’Isaia …

fermate soppresse: Porta Maggiore (22), Fondazza (910), Garganelli (906), piazza Minghetti (904), Farini (753)

fermate provvisorie: Filopanti (21), Porta San Donato (306), Irnerio (304), Sferisterio (302), Mille (466), Piazza dei Martiri (462), Marconi (452), Piazza Malpighi (701)

direzione Due Madonne / Pilastro: regolare

LINEA 19

direzione Casteldebole: … via Dante – via Santo Stefano – viale Gozzadini – viale XII Giugno – via Garibaldi – piazza Cavour – via Farini …

fermate soppresse: Garganelli (906), piazza Minghetti (904) – fermate provvisorie: Porta Santo Stefano (28), Giardini Margherita (30) Porta Castiglione (34), XII Giugno (806), Tribunale (804) piazza Cavour 2 (811).

direzione San Lazzaro: regolare

LINEA 51

direzione Monte Donato: regolare

direzione Piazza Cavour: … via Murri – viale Gozzadini – viale XII Giugno – via Garibaldi – piazza Cavour.

fermate soppresse: Baraccano (912), Garganelli (906), piazza Minghetti (904) – fermate provvisorie: Porta Santo Stefano (28), Giardini Margherita (30) Porta Castiglione (34), XII Giugno (806), Tribunale (804)

LINEA 96

direzione Pianoro: Piazza Cavour – via Garibaldi – viale XII Giugno – viale Gozzadini – via Murri …

fermate soppresse: piazza Minghetti (897), Garganelli (905), Baraccano (911)

fermate provvisorie: Tribunale (803), Porta Castiglione (37), Giardini Margherita (35)

direzione Piazza Cavour: … via Murri – viale Gozzadini – viale XII Giugno – via Garibaldi – p.za Cavour – via Farini – p.za Cavour.

fermate soppresse: Baraccano (912), Garganelli (906), piazza Minghetti (904)

fermate provvisorie: Giardini Margherita (30) Porta Castiglione (34), Tribunale (804)

Alla pagina https://www.tper.it/fiamma-olimpica-bologna tutte le deviazioni previste.