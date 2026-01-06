<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Le nevicate della mattinata si prevedono in esaurimento nel pomeriggio. Le temperature rigide comporteranno tuttavia gelate con conseguente pericolo ghiaccio su strade e marciapiedi.

Vista le allerte emanate da Arpae con codice colore giallo per neve (03/2026) e per temperature estreme (04/2026), il Comune ha attivato il “Centro Operativo Comunale” (COC) per la gestione delle problematiche che si potrebbero sviluppare nelle giornate del 6 e del 7 gennaio.

Da stanotte sono in corso salature e da questa mattina sono in azione gli spazzaneve in collina e poi in città.

Si sono registrati alcuni problemi e piccoli incidenti su via di San Luca.

Raccomandiamo attenzione per la possibile presenza di ghiaccio su strade e marciapiedi e invitiamo a non utilizzare biciclette e a limitare l’uso delle auto, in particolare sulle zone collinari.

Ricordiamo inoltre l’obbligo di pulire marciapiedi e zone di fronte alle proprie abitazioni.

In queste ore si sta verificando il corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento in tutte le scuole in vista della riapertura di domani.

Raccolta coperte

In queste giornate di temperature particolarmente rigide se vuoi donare coperte, piumoni e sacchi a pelo, puoi consegnarli nei seguenti luoghi e orari:

Condominio Scalo, via dello Scalo 23: lunedì dalle 11 alle 12 e mercoledì dalle 17 alle 18

Comunità Rupe-Fresatore, via Mondolfo 8: da martedì a venerdì dalle 8.30 alle 18

Per informazioni, puoi scrivere un’e-mail all’indirizzo: community.matching@cidas.coop oppure contattare il numero 345 1185347.