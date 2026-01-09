<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Nel corso del mese di dicembre, la Polizia Stradale di Reggio Emilia ha intensificato i controlli programmati sugli esercizi pubblici operanti nel settore della rivendita e riparazione dei veicoli, un ambito particolarmente delicato sotto il profilo della legalità economica e della tutela ambientale.

I controlli svolti dal Distaccamento di Polizia Stradale di Guastalla hanno portato alla segnalazione nei confronti del titolare di una rivendita abusiva di veicoli individuata nel territorio di Luzzara, priva delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa di settore.

In un altro intervento, effettuato presso un’officina meccanica di riparazione con sede a Reggiolo, è stato accertato che il titolare ometteva da tempo la comunicazione relativa al corretto smaltimento dei rifiuti prodotti dall’attività lavorativa. Le verifiche hanno consentito di ricostruire una condotta irregolare protrattasi per un periodo superiore ai cinque anni, con potenziali ricadute sul piano ambientale.

La mancata tracciabilità e il non corretto conferimento dei materiali di risulta – quali oli esausti, filtri, parti meccaniche e altri rifiuti speciali – possono infatti determinare violazioni amministrative rilevanti e, nei casi più gravi, configurare reati ambientali, con conseguenze sia sul piano sanzionatorio sia su quello della tutela dell’ecosistema.

Al termine dell’attività complessiva di controllo, sono state elevate esclusivamente sanzioni amministrative, per un importo complessivo pari a circa 20.000 euro.

L’attività di monitoraggio di questo comparto riveste un’importanza fondamentale per prevenire e contrastare fenomeni di abusivismo commerciale, ricettazione di veicoli o parti di essi, evasione fiscale e illecita gestione dei rifiuti speciali, spesso connessi alle lavorazioni meccaniche e di carrozzeria. Un controllo costante consente inoltre di tutelare gli operatori che rispettano le regole e di garantire la sicurezza dei consumatori.

L’azione di prevenzione e vigilanza della Polizia Stradale proseguirà anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme, la salvaguardia dell’ambiente e la corretta concorrenza nel mercato, a tutela dei cittadini e degli operatori economici onesti.