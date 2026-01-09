<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Inaugura domenica 11 gennaio, alle ore 18, con TRASH TEST di Andrea Cosentino, la XIII edizione de “La corsa di fuochi”, rassegna di teatro, danza e arti performative, ideata e diretta da Artisti Drama, realizzata con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Comune di Modena e Fondazione di Modena, che animerà, da gennaio ad aprile, gli spazi di Drama Teatro.

Attore, autore, comico, studioso di teatro, vincitore del Premio Speciale Ubu 2018, Andrea Cosentino in Trash Test, spettacolo prodotto dal Teatro Metastasio di Prato, presenta un collaudo distruttivo delle potenzialità dell’AI di produrre materiali teatrabili. Un vero e proprio happening dove, in collaborazione con gli spettatori, si chiederà all’AI di produrre tranci di scene, dialoghi e trame sempre nuove, per metterne alla prova l’efficacia e con la stessa mossa carnevalizzarne ogni pretesa di senso. Ne nasce uno spettacolo clownesco e partecipativo, per liberarsi di quel senso di sopraffazione di fronte al ridondante proliferare di contenuti nella rete e all’infinita capacità di produzione testuale delle tecnologie cibernetiche. Trash Test è un teatro che non fa testo, perché gioca a disfare testi, gettandoli nel mezzo dell’arena e facendogli la festa.

«Il suo funzionamento statistico – scrive Cosentino – fa sì che l’AI sia costitutivamente l’apoteosi del mainstream, dunque un ottimo mezzo per smascherare, deformandole con la lente dissacrante di un teatro ruvido e veloce, le combinazioni semantiche, le strutture drammaturgiche e i cliché emotivi che pure, se ben confezionati, ci appassionano, ci commuovono o addirittura, come si dice, ci fanno pensare. Ma anche, e più radicalmente, il gioco punk di Trash Test vuole essere una opportunità per ridicolizzare allegramente l’Ego autorale, la pretesa di chiunque, uomo o macchina, di arrogarsi la paternità di un’opera, e dell’opera di porsi al di fuori dell’infinità dei giochi linguistici, che poi, come diceva Wittgenstein, sono forme di vita. E in definitiva detronizzare la presunzione di ogni intelligenza, naturale o artificiale che sia, di parlare, anziché di essere parlata, e aprire così varchi gioiosi di depensamento comunitario, che è poi un’ottima definizione di quello che dovrebbe essere il comico».

TRASH TEST di e con Andrea Cosentino, assistente alla regia e alla drammaturgia Andrea Milano, consulenza artistica Margherita Masè, light designer Massimo Galardini, produzione Teatro Metastasio di Prato.

Info e prenotazioni Drama Teatro, viale Buon Pastore 57, Modena – Tel. 059 8722717 – Email segreteria@dramateatro.it Sito www.dramateatro.it/la-corsa-di-fuochi-2026/ Fb @Drama Teatro – Ig @dramateatro