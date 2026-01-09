<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Un gravissimo infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina, intorno alle ore 07:30, presso un’azienda di San Polo d’Enza ubicata in via Papa Giovanni XXIII. Un operaio italiano di 32 anni residente a Carpineti è ora ricoverato in condizioni gravi presso l’Ospedale Maggiore di Parma.

Secondo i primi accertamenti, l’uomo era impegnato in operazioni di movimentazione e manutenzione all’interno dello stabilimento. Mentre stava rimuovendo dei divisori in ferro per passaggi pedonali, per cause che sono attualmente al vaglio, è stato colpito violentemente alla testa da una delle pesanti strutture metalliche. A causa del forte impatto, l’uomo e rovinato a terra all’indietro sbattendo la testa. L’allarme è scattato immediatamente e la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’automedica e l’elisoccorso di Parma. I sanitari, riscontrato un grave trauma cranico hanno proceduto al trasporto d’urgenza al Maggiore di Parma dove l’operaio è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i tecnici del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) dell’AUSL di Montecchio Emilia per gli accertamenti di competenza. Presenti anche i Carabinieri di San Polo d’Enza.