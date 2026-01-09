<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Successo per l’edizione 2025 di “Domeniche in scienza”, la rassegna promossa dalla Biblioteca Loria che nei suoi tre appuntamenti, ogni prima domenica del mese da novembre a gennaio all’Auditorium Loria, ha sempre raggiunto il tutto esaurito, con circa 400 partecipanti complessivi.

Organizzati in collaborazione con l’Università della libera età Natalia Ginzburg e condotti da Alfonso Cornia, i tre incontri hanno ospitato diversi relatori che, con taglio divulgativo, hanno affrontato temi scientifici di grande interesse e attualità: dal cambiamento climatico, con il meteorologo Luca Lombroso, alla vita nell’universo, con l’astrofisico Michele Cantiello, alla fisica quantistica con la fisica Catalina Curceanu.

“Il rinnovato successo, in termini di partecipazione e di qualità dei contenuti, della rassegna – commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Carpi Giuliano Albarani – attesta ancora una volta la proficuità della collaborazione fra la Biblioteca Loria e l’associazionismo culturale locale. Per la prossima edizione della rassegna valuteremo soluzioni ulteriormente migliorative, a partire dalla scelta di spazi ancora più capienti: come dimostrato anche dalla popolarità del festival Carpinscienza, meritoriamente promosso ogni settembre dalle nostre scuole superiori, l’alta divulgazione scientifica, a Carpi, incontra una domanda diffusa e bisogni di vera e propria formazione permanente rispetto a tematiche e forme del sapere, quelle scientifiche appunto, che impattano profondamente sul nostro vissuto e, per così dire, sui nostri futuri possibili”.