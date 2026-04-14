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Il segretario generale nazionale della Cgil Maurizio Landini sarà a Soliera nel pomeriggio invitato dall’Associazione Città per la fraternità, il movimento dei Focolari ispirato da Chiara Lubich.

Il segretario partecipa insieme ad altri ospiti ad un incontro presso lo spazio Habitat (via Berlinguer, 201) alle ore 15 a Soliera. Il tema della discussione è “Economia, lavoro, fraternità in un’epoca di cambiamento”. Dopo i saluti istituzionali, intervengono Maurizio Landini segretario generale Cgil, Maurizio Marchesini vicepresidente Confindustria, Miriam Salussolia imprenditrice di Economy of Francesco e Stefano Zamagni professore di Economia politica all’università di Bologna. Modera la giornalista Sonia Amaolo. Alle ore 17 cerimonia di premiazione della consegna del premio Chiara Lubich per la fraternità.

La mattina di sabato 18 aprile è previsto l’incontro pubblico “Lavoro, imprese e intelligenza artificiale: la trasformazione è già iniziata” al castello di Spezzano (Sala delle Vedute, ore 10). Incontro di approfondimento su innovazione tecnologica, organizzazione del lavoro e tutela dei lavoratori nell’era dell’intelligenza artificiale.

Partecipa Daniele Dieci della segreteria Cgil Emilia Romagna, insieme a Cesare Damiano presidente Associazione Lavoro&Welfare, già ministro del Lavoro, Pietro Conte responsabile Area Lavoro Confindustria Ceramica, Chiara Ciccia Romito, PhD, avvocato, consulente Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. Modera Marco Fiori amministratore delegato di Intono e Hype Farm agenzie di comunicazione di proprietà di Acimac e Ucima. Porta i saluti istituzionali il sindaco di Fiorano Modenese Marco Biagini.

Sempre sabato 18 aprile è prevista a Carpi nel pomeriggio la conferenza spettacolo “Tre partigiane d’oro. Gina Borellini, Gabriella Degli Esposti e Irma Marchiani”, promossa da Anpi, Centro Documentazione Donna, Istituto Storico e con il patrocinio di Comune di Carpi, Udi, VD Centro antiviolenza, Università per la Libera Età Natalia Ginzburg Aps, sindacato pensionati Spi Cgil e Cgil Modena.

La conferenza spettacolo è prevista alle ore 16.30 presso la Sala Duomo a Carpi (via Duomo, 1). Evento di e con Caterina Liotti storica, Centro documentazione donna e Donatella Allegro attrice. Interventi musicali di Eleonora Venuti (violoncello) e Niccolò Vivi (chitarra). Un viaggio tra parole, sentimenti e immagini di tre protagoniste della Resistenza, Medaglie d’oro al valor militare. Donne che reagiscono con coraggio alla violenza e alla ferocia fascista pagando a carissimo prezzo quella scelta, fortemente trasgressiva per la cultura dell’epoca. Partigiane che lasciano un’eredità importante: lottare per la pace, la libertà di tutti e per una società più giusta, soprattutto per le donne.