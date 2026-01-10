<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Nella mattina di ieri, i Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Modena hanno arrestato in flagrante un uomo di 27 anni, originario della Tunisia, gravemente sospettato dei reati di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Due militari, vestiti in abiti civili, si trovavano in via Canal Grande quando hanno notato un individuo inseguire un‘altra persona.

Sospettando che potesse trattarsi di un atto criminoso in corso, sono intervenuti rapidamente, seguendo e raggiungendo entrambi in via Rua Pioppa a Modena. Le verifiche immediate hanno chiarito che l‘inseguitore era una guardia giurata che stava cercando di fermare l’uomo arrestato, il quale aveva appena sottratto diversi capi di abbigliamento da un negozio del centro città.

Gli articoli, ancora provvisti di dispositivi antitaccheggio, erano stati rubati poco prima. Durante la fuga, il sospettato aveva spintonato più volte il vigilante nel tentativo di sfuggire al controllo. Nel momento in cui i Carabinieri e la guardia giurata stavano ispezionando la busta con la refurtiva, l’uomo ha reagito con forza, cercando più volte di divincolarsi.

Con vigorose spinte è riuscito a guadagnare la fuga in via Rua Pioppa. Ne è scaturito un nuovo inseguimento a piedi, durato circa cento metri. Alla fine, l’individuo è stato nuovamente fermato grazie anche all’aiuto di un cittadino che aveva assistito alla scena. Durante la fuga, il sospetto ha danneggiato lo specchietto retrovisore di un furgone parcheggiato.

Poco dopo, alcune pattuglie dei Carabinieri sono giunte sul posto e hanno accompagnato l’uomo presso il Comando Provinciale di Modena. La merce rubata, il cui valore complessivo ammontava a circa 300 euro, è stata restituita al negozio da cui era stata sottratta. Questa mattina, durante l’udienza per rito direttissimo, il giudice del Tribunale di Modena, su richiesta della Procura della Repubblica locale, ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagato la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Questo episodio evidenzia ancora una volta il quotidiano impegno dell’Arma dei Carabinieri nel garantire la sicurezza pubblica e nel gestire situazioni complesse e potenzialmente pericolose con competenza e professionalità a tutela della collettività.