Come da tradizione, le vie e le piazze del centro cittadino si sono trasformate in un unico grande spazio di aggregazione e comunità. Il mercato organizzato da COM.RE ha registrato una partecipazione molto significativa da parte di cittadini di tutte le età; via Gramsci ha ospitato i commercianti locali, mentre Piazza della Costituzione si è confermata il vero epicentro della manifestazione, che dal marzo 2025 può fregiarsi ufficialmente del titolo di “Sagra di Qualità”.

Tradizioni agricole e iniziative per grandi e piccoli

In Piazza, la tradizione ha avuto un ruolo centrale: dalla cottura del Parmigiano Reggiano all’avvio delle operazioni per la preparazione dei ciccioli, valide per l’assegnazione del titolo di miglior norcino della Provincia, con la premiazione nel pomeriggio. Molto apprezzate anche la mostra dei trattori e dei mezzi agricoli e l’area dedicata alla “Vita in Fattoria”, con la presenza di una mucca e due piccoli esemplari, che hanno suscitato grande entusiasmo tra i bambini.

Cultura e lettura: il successo del Bookcrossing

Tra le iniziative collaterali, particolare riscontro ha avuto il Bookcrossing, organizzato dalla Biblioteca Sognalibro in collaborazione con l’Ufficio Cultura. Nella cornice della casetta di legno di Piazza Martiri della Libertà, l’iniziativa ha attirato numerosi cittadini interessati allo scambio e alla consultazione dei libri.

A rendere ancora più speciale l’esperienza, la proposta di lasciare un “pensiero improvviso”, ovvero una parola o una frase scritta liberamente, contribuendo a costruire un racconto collettivo all’interno del progetto “Casalgrande Legge”, che continua a consolidarsi come percorso di promozione della lettura.

Spettacoli e rievocazioni storiche

Il momento di maggiore affluenza si è registrato nel pomeriggio, con l’esibizione degli Sbandieratori della Maestà della Battaglia di Quattro Castella, che hanno nuovamente incantato il pubblico con la loro abilità e i costumi medievali. A seguire, molto apprezzata anche l’esibizione della Compagnia d’Arme e Spade di Castenaso, protagonista di una coinvolgente disfida medievale.

Il momento istituzionale

Presenti alla manifestazione numerose autorità locali e regionali. A fare gli onori di casa il Sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi, che ha sottolineato: “La Sagra di Sant’Antonio per tutta la nostra comunità è un evento di particolare rilevanza perché è proprio in questi momenti che riaffermiamo il valore delle nostre tradizioni, celebrandole, rendendole onore e lanciando un messaggio molto chiaro: non bisogna dimenticarle. Al contrario vanno valorizzate. Così come da valorizzare è l’importanza del comparto agricolo, che è rappresentato degnamente anch’esso in questa giornata. Nel ringraziare per la loro presenza, lancio un appello alle autorità e istituzioni regionali: battiamoci per difendere il valore dell’agricoltura locale contro accordi che ne andrebbero a ledere la competitività. Noi siamo con i nostri agricoltori, e l’auspicio è che anche le autorità regionali possano sostenere le ragioni degli agricoltori locali e nazionali. Infine un grazie, di cuore, a tutti i volontari qui presenti per essersi presi cura della perfetta riuscita dell’evento, alla Pro Loco e al suo presidente Massimo Villano, e a tutta la Giunta comunale che non manca mai di dare il suo importantissimo contributo a fare in modo che giornate come queste possano essere un successo. Grazie, infine, a tutti, e sono stati tantissimi, che hanno visitato la sagra. Famiglie, giovani, meno giovani. È stato un evento bellissimo e riuscito alla perfezione”.

La Consigliera regionale Maria Laura Arduini, delegata dal Presidente regionale Michele De Pascale, ha evidenziato: “Giornate come queste riconfermano una volta di più come questa regione, l’Emilia-Romagna, sappia unire in modo pressoché unico lo spirito imprenditoriale e i valori più alti dell’accoglienza. Eventi come questo, dove si unisce il meglio delle eccellenze locali con il significato più alto del volontariato, rappresentano questi valori alla perfezione.

Grazie ai volontari, a Pro Loco e UNPLI per valorizzare sagre di qualità come quella di Sant’Antonio e grazie all’Amministrazione comunale di Casalgrande sia per l’invito che per l’organizzazione di un evento così strutturato”.

Il Presidente regionale UNPLI Emilia-Romagna, Maximiliano Falerni, ha dichiarato: “Quella di quest’anno è una Sagra di Sant’Antonio veramente speciale perché è la prima che può fregiarsi del marchio di ‘Sagra di Qualità’, ricevuto a marzo dello scorso anno. È uno di quegli eventi che valorizzano le eccellenze del territorio e, al contempo, il senso di appartenenza della comunità. Ringrazio l’Amministrazione comunale, il Sindaco, la Pro Loco e tutti i volontari, oltre al Presidente provinciale UNPLI, Paola Bertolini, per il grande lavoro svolto”.

Infine, il Presidente della Pro Loco di Casalgrande, Massimo Villano, ha voluto ringraziare: “Tutti i volontari che, senza risparmiarsi, hanno dedicato tempo ed energie preziose per la realizzazione di questo evento. Un grazie al Consorzio Agrario di Casalgrande per il grande impegno nell’area ‘Vita in Fattoria’ e all’Amministrazione comunale, al Sindaco Daviddi e all’Assessore di riferimento Cristina Spano per il supporto costante”.

Ringraziamenti e appuntamento al prossimo anno

L’Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento a tutta la cittadinanza che ha partecipato alla manifestazione e a tutti i volontari che, con la loro presenza e il loro impegno, hanno garantito il perfetto svolgimento della Sagra di Sant’Antonio 2026.

Appuntamento al 2027.