Sabato 17 gennaio alle 10.30, a Quara in via Conte Sasso, inaugurerà la nuova struttura polifunzionale che rappresenta un nuovo, rilevante elemento nella vita sociale dell’importante frazione toanese. In occasione dell’inaugurazione interverranno il sindaco di Toano Leonardo Perugi e l’assessore regionale all’agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca, rapporti con l’Ue Alessio Mammi.

Il progetto per il recupero dell’ex cinema parrocchiale a Quara aveva visto il Comune di Toano assegnatario di un contributo nazionale, arrivato attraverso la Regione, da 790.000 euro su un importo totale di spesa di 930.000 euro, con l’ente locale che quindi ha contribuito direttamente con 140.000 euro.

“L’intervento – spiega il sindaco Leonardo Perugi – ha visto la ristrutturazione del volume dell’ex cinema, che era in stato di abbandono, e contribuirà a qualificare l’immagine complessiva dell’intero abitato. L’inserimento di nuove funzioni e servizi, attive tanto durante l’arco della giornata quanto la sera e i fine settimana, nella stagione estiva come in quella invernale, aumenterà significativamente la vitalità del borgo: già oggi Quara è una frazione che si contraddistingue non solo per l’importanza della sua storia, molto antica, ma per la vitalità della sua Pro Loco e di tutta la comunità. Quara rappresenta un presidio strategico del nostro territorio grazie a tale vitalità, così come alla presenza di scuole e servizi essenziali. L’ex cinema aveva storicamente un forte valore identitario come luogo di aggregazione. L’intervento ha avuto l’obiettivo di creare nuovi servizi culturali, educativi e ricettivi, inserendosi nell’ambito dei progetti legati alla Strategia Nazionale Aree Interne e al progetto regionale Stami “La Montagna dei Saperi”.

La nuova struttura, grazie ai lavori compiuti, garantisce una maggiore sicurezza sismica, efficienza energetica, sostenibilità ambientale (attraverso fotovoltaico, recupero acque piovane, materiali naturali). Il nuovo edificio ospiterà tre funzioni principali: una didattica con spazio a supporto della scuola dell’infanzia e primaria per attività motorie, laboratoriali, artistiche e di gruppo; la funzione associativa, con spazi per riunioni, iniziative culturali, sociali e ricreative, favorendo sinergie tra le realtà locali; lo studio medico, con una funzione sanitaria; infine una importante funzione ricettiva con un ruolo di ostello e foresteria aperta tutto l’anno, integrativa al campeggio Lo Scoiattolo già presente a Quara, per turisti, gruppi e attività formative.

Accanto all’opera edilizia sono previste azioni di co-programmazione e formazione, accompagnamento gestionale e coinvolgimento diretto della comunità (laboratori, autocostruzione arredi, artisti in residenza) per garantire sostenibilità sociale e capacità gestionale nel tempo. Siamo andati a trasformare un edificio degradato in un hub di comunità, capace di generare coesione sociale, nuove opportunità culturali e formative, attrattività turistica e resilienza territoriale”.