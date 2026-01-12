<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Domenica 18 gennaio 2026, alle ore 16.00, nella la Sala 1° piano del Centro Polivalente di Limidi in via Papotti n. 18, una iniziativa pubblica su un interessante tema che contraddistingue da sempre l’umanità: l’uomo ha fatto dei muri un foglio da disegno, anche se di roccia, sin dal paleolitico. Ne ha fatto pagine di pietra e di colore per far leggere i testi sacri anche agli analfabeti. Ne ha fatto abbraccio intorno alle città per proteggerle dagli assedi, ma anche ostacolo, separazione imposta tra i popoli, sbarramento impietoso e ostile.

Continua ad accadere anche oggi, nonostante l’accelerazione digitale ci abitui a non percepire frontiere, confini, altolà. L’arte però, con l’arguzia provocatoria pacifica di cui è capace, usa anche quelli come tele, come manifesti, come scacco matto visivo alla prepotenza.

L’argomento, con excursus storico artistico, sarà l’oggetto della conferenza della Dr.ssa Cristina Muccioli, docente di Etica della Comunicazione all’accademia di Brera (Mi), scrittrice e critica d’arte, alla quale è stato recentemente conferito il “ROMANINO”, prestigioso riconoscimento culturale, istituito nel 2015, che celebra personalità (artisti, intellettuali, innovatori) che, per originalità e visione, incarnano lo spirito innovativo e il contributo alla cultura.

Agli studenti e professori che lo richiederanno sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

L’evento fa parte del programma di Incontri Culturali, tutti con ingresso libero e gratuito, organizzati dal Gruppo Cultura del CENTRO POLIVALENTE di LIMIDI, col contributo della Fondazione Campori di Soliera (Modena).