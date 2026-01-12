Home Video Pillole Schifani “La Casa della Comunità di Monreale sarà un polmone per gli... Video Pillole Schifani “La Casa della Comunità di Monreale sarà un polmone per gli ospedali” 12 Gennaio 2026 FacebookTwitterLinkedinWhatsAppTelegramEmailPrint <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a> Pillole <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a2e5bde4&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=15&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a2e5bde4' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aff7a585&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=17&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aff7a585' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a7793d48&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=18&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a7793d48' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ab9c4cdf&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=19&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ab9c4cdf' border='0' alt='' /></a> ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Inter-Napoli, finalmente una partita di calcio Assegno di inclusione, le novità del 2026 Stefani “Alberto Trentini è finalmente libero, lo aspettiamo” <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a9817636&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a9817636' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8a3f890&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=3&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8a3f890' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad9290df&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=4&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad9290df' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a96e8f7e&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=5&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a96e8f7e' border='0' alt='' /></a> ora in onda________________