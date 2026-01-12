<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Il crowdfunding è una forma di finanziamento collettivo che avviene attraverso il web, e che si basa sulla partecipazione di una grande platea di sostenitori, consentendo diversi gradi di partecipazione, e punta a ottenere risultati importanti con la sommatoria anche di piccole donazioni.

Per questo rappresenta uno strumento molto interessante per le realtà del Terzo settore e del sociale, anche piccole, che in tal modo possono ricevere finanziamenti rispetto al raggiungimento di obiettivi specifici.

A tal proposito, mercoledì 14 gennaio, dalle ore 18.00 alle 20.00, presso la Casa del Volontariato di Carpi, in via Peruzzi n°22, si terrà ‘Crowdfunding per il Non profit’, una serata di formazione promossa da Fondazione Casa del Volontariato e Produzioni dal Basso, in collaborazione con BPER Banca.

La partecipazione è gratuita, e aperta a tutti coloro che, nei territori di Carpi, Novi di Modena e Soliera, operano nel volontariato e nel sociale.

Durante l’incontro sarà illustrato il funzionamento della piattaforma ‘Produzioni dal Basso’, e verranno fornite le nozioni di base per approcciarsi al crowdfunding.

L’iniziativa nasce dal fatto che, grazie alla collaborazione con BPER Banca, la Fondazione Casa del Volontariato (ente finalizzato al sociale della Fondazione CR Carpi) ha attivato uno spazio personalizzato su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation.

Su tale profilo, le singole associazioni potranno così presentare in autonomia il proprio progetto, e ricevere direttamente i contributi che i singoli cittadini sceglieranno di destinare.

In questo modo, per chiunque lo desideri, sarà possibile sostenere direttamente, in pochissimo tempo e con appena qualche click, uno o più progetti di solidarietà che saranno ospitati sulla piattaforma.