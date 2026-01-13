<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Dopo il successo dell’edizione 2025, torna “Alla scoperta di ville e castelli tra Bologna e Modena”, la rassegna turistico-culturale che accompagna il pubblico alla scoperta di un patrimonio diffuso di ville, castelli, palazzi storici, torri e luoghi d’arte tra pianura e Appennino, lungo un itinerario ideale che unisce due territori ricchi di storia, paesaggi e bellezza.

La rassegna è promossa dal Territorio Turistico Bologna-Modena (Provincia di Modena e Città metropolitana di Bologna con il Comune di Bologna), in collaborazione con il Comune di Modena, e nasce per mettere in rete istituzioni e operatori pubblici e privati, valorizzando in modo coordinato un patrimonio ricco e in parte ancora da scoprire o non sempre aperto al pubblico.

L’edizione 2026 consolida e amplia questo lavoro comune, estendendo ulteriormente le proposte sul territorio e offrendo nuove occasioni di visita tra area bolognese e modenese.

Il calendario prevede visite guidate e aperture speciali: alcuni siti apriranno in esclusiva per la rassegna; anche i luoghi normalmente accessibili proporranno percorsi e attività dedicate, pensati per rendere l’esperienza più ricca e coinvolgente. Le visite sono proposte in italiano e anche in lingua inglese, per accogliere un pubblico ancora più ampio.

Gli appuntamenti saranno circa 60 nel corso dell’anno e si svolgeranno prevalentemente nel fine settimana: in genere tutte le domeniche e un sabato al mese, a partire dalle date indicate in calendario.

La partecipazione è solo su prenotazione, a partire dal 13 gennaio, attraverso i portali visitmodena.it ed extrabo.com, oppure presso l’Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di Modena in Piazza Grande 14 e il punto informativo eXtraBO a Bologna in Piazza del Nettuno 1/AB.

Costo visite: 15 euro; ridotto 12 euro per Card Cultura e FAI; ridotto 6 euro per ragazzi 6–12 anni; gratuito fino a 5 anni.

Le prenotazioni sono accettate fino a esaurimento dei posti disponibili per ciascuna visita.

Le visite sono organizzate da Modenatur e Fondazione Bologna Welcome.

Calendario appuntamenti (gennaio–marzo)

Sabato 24/01 – Biblioteca Comunale – Imola (BO)

Sabato 31/01 – Studio-archivio di Cesare Leonardi – Modena (MO)

Domenica 01/02 – Nonantola e i suoi musei: Museo Benedettino Diocesano e Museo Civico (Torre dei Bolognesi) – Nonantola (MO)

Domenica 08/02 – Castello di Serravalle – Castello di Serravalle, Valsamoggia (BO)

Domenica 15/02 – Castello di Palata Pepoli – Crevalcore (BO)

Domenica 22/02 – Cripta di San Lorenzo e Torre Malvezzi – Varignana, Castel San Pietro Terme (BO)

Sabato 28/02 – Palazzo dei Musei: Museo Civico di Modena e Galleria Estense – Modena (MO)

Domenica 01/03 – Casa Museo Covili – Pavullo nel Frignano (MO)

Domenica 08/03 – Torre di Montorio – Montorio, Monzuno (BO)

Domenica 15/03 – Villa Beatrice – Argelato (BO)

Domenica 22/03 – Villa Muggia – Imola (BO)

Sabato 28/03 – Villa Tusini – San Prospero (MO)

Domenica 29/03 – Palazzo Ducale di Sassuolo – Sassuolo (MO)

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti su visitmodena.it – extrabo.com.