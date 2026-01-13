<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

La Polizia di Stato di Bologna, a seguito di un’intensa attività di controllo del territorio, ha tratto in arresto quattro soggetti e sottoposto a controllo oltre 100 persone, di cui la maggior parte in zona Stazione e Piazza XX Settembre.

Nella serata di ieri, infatti, in tali aree è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, in cui sono stati impiegati 6 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, una squadra del Reparto Mobile di Bologna, l’unità cinofila antidroga della Questura, oltre che personale della Polizia Ferroviaria di Bologna, per attuare un‘operazione coordinata di controllo delle aree interne ed esterne della Stazione, finalizzata a garantire maggiore sicurezza e a tutelare del decoro urbano. Nell’ambito del servizio sono stati controllati 110 soggetti e sono stati rinvenuti e sequestrati a carico di ignoti 82 grammi di hashish, occultati nei pressi della Scalinata del Pincio.

Il personale della Polizia Ferroviaria ha altresì denunciato tre soggetti in stato di libertà, rispettivamente per rifiuto di fornire le proprie generalità, per resistenza per Pubblico Ufficiale e per violazione del D.A.S.P.O cd urbano.

Nel corso del fine settimana sono stati arrestati quattro soggetti per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il primo arresto è avvenuto sabato mattina in Piazza XX Settembre dove un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine ha fermato e sottoposto a controllo un cittadino tunisino classe 2006 che, dopo aver visto l’equipaggio, ha tentato di darsi alla fuga a bordo di un monopattino. Il ragazzo, con alcuni precedenti specifici, è stato trovato in possesso di 13 grammi di cocaina e 22 grammi di hashish e al termine delle attività è stato arrestato per spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nella stessa giornata gli Agenti della Squadra Mobile, all’esito di un’attenta attività di osservazione, hanno notato un cittadino tunisino classe 2002 (gravato da numerosi precedenti per spaccio e per reati contro il patrimonio e la persona) che effettuava diverse cessioni di sostanza stupefacente tra via di Corticella e limitrofe. L’uomo nascondeva gli involucri di cocaina in un tombino per poi raccoglierli e distribuirli agli acquirenti. L’uomo è stato, dunque, fermato in flagranza e successivamente, a seguito di perquisizione domiciliare, nella la sua abitazione sono stati rinvenuti altri 10 grammi di cocaina e 10 grammi di hashish, oltre che denaro contante per 1120 euro.

Il terzo arresto è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica in via Matteotti, dove gli Agenti del Commissariato di P.S. Bolognina Pontevecchio, dopo un breve inseguimento, hanno fermato un cittadino tunisino classe 2005 che cercava di allontanarsi a bordo di un monopattino. Il tunisino è stato trovato in possesso di 70 grammi di hashish e circa 9 grammi di cocaina, oltre che un taglierino con lama di 11 cm.

Infine, la Squadra Mobile ha arrestato è un uomo incensurato albanese classe 1996 che effettuava delle cessioni “a domicilio” utilizzando la propria auto in zona di Borgo Panigale. Gli operatori hanno rinvenuto 38 grammi di cocaina occultati all’interno dell’autovettura in una intercapedine ricavata nello sportello lato guida, nella parte elettronica di avviamento dei finestrini elettrici. I controlli sono stati estesi anche all’abitazione del soggetto dove sono stati trovati 5500 euro in contanti.