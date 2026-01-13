<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Il Comune di Castel San Pietro Terme avvia un primo ciclo di Open Day dedicati alla Carta d’Identità Elettronica (CiE), con l’obiettivo di accompagnare in modo ordinato e accessibile i cittadini verso il rinnovo del documento, in vista della cessazione di validità delle carte d’identità cartacee prevista per il 3 agosto 2026.

Nel territorio comunale risultano attualmente oltre 1.100 carte d’identità cartacee ancora in corso di validità, alle quali si aggiungono più di 1.000 documenti che giungeranno a naturale scadenza prima di agosto 2026. Un volume significativo che rende necessario programmare per tempo il rinnovo dei documenti ed evitare concentrazioni di richieste negli ultimi mesi.

Le prime aperture straordinarie dello Sportello Anagrafe sono in programma per 24 gennaio, 14 febbraio e 28 febbraio, dalle ore 08:00 alle ore 12:00. Queste date rappresentano l’avvio di un percorso che proseguirà fino al mese di luglio, con ulteriori Open Day che verranno comunicati progressivamente.

L’accesso agli Open Day avverrà su prenotazione online, tramite il sito istituzionale del Comune. È inoltre richiesto il pagamento anticipato della Carta d’Identità Elettronica tramite il sistema PagoPA, utilizzando la sezione dei pagamenti spontanei del sito comunale, così da rendere più fluide e rapide le operazioni allo sportello. Il giorno dell’appuntamento sarà sufficiente presentare la ricevuta di pagamento.

«Gli Open Day CiE sono una scelta precisa dell’Amministrazione per aumentare concretamente le occasioni di accesso al servizio e andare incontro alle esigenze dei cittadini – dichiara l’Assessore Andrea Bondi –. Davanti a una scadenza che riguarda migliaia di persone sono necessarie organizzazione, chiarezza e tempi adeguati: per questo abbiamo deciso di non attendere l’emergenza, ma di programmare per tempo, aumentando le opportunità di accesso e distribuendo le richieste nel corso dei mesi».

«Affiancare alle modalità ordinarie aperture straordinarie, investendo sull’organizzazione, sull’ampliamento delle aperture e sugli strumenti digitali – prosegue Bondi – significa assumersi la responsabilità di accompagnare i cittadini in questo percorso con strumenti semplici ed efficaci. È questa l’idea di amministrazione che stiamo portando avanti: un Comune che rende i servizi più accessibili, organizzati e coerenti con il processo di digitalizzazione».

Tutte le informazioni aggiornate sulle modalità di prenotazione, sui pagamenti e sulle prossime date degli Open Day sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Castel San Pietro Terme.